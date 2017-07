Ex Miss Universo critica paternidad de Cristiano Ronaldo

Alicia Machado criticó la decisión de Cristiano Ronaldo de alquilar un vientre para procrear a sus hijos.

"No lo acepto, no creo en eso. Eso (la maternidad subrogada) va en contra de mis creencias religiosas", expresó la ex Miss Universo, quien estuvo apoyando a la candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton.

"Yo acepto ese tipo de experimentación sólo cuando es necesario. Como cuando una mamá necesita que su hermana le preste su cuerpo", agregó en entrevista para People.

Machado, quien recién se unió al programa de Don Francisco en Telemundo, acusó a las celebridades de sólo querer evadir impuestos.

"Es algo más allá de mis ideales. Con lo que no estoy de acuerdo es con que se ha convertido en una moda para muchas celebridades. Ellos tienen dinero y ordenan niños, no estoy de acuerdo con eso", expresó.

"Es diferente si tiene un problema médico, o incluso la gente gay. Las celebridades sólo lo hacen por moda y para evadir impuestos", reclamó la actriz.

La venezolana también apuntó que ha sido discriminada por ser madre soltera y que se le hace injusto, que, en cambio, los padres solteros como Ronaldo se hagan más famosos por tener hijos así.

"He sido discriminada por ser madre soltera y después ves a estos muchachitos que ganan cifras millonarias por correr detrás de una pelota y de repente se hace una moda mandar a hacer a su hijos, que tenga pelo güero, ojos azules, se me hace una locura", concluyó.