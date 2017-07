Montañista leonesa narra cómo salvó su vida

Lo que pareció ser un edema cerebral, se convirtió en la peor pesadilla para la alpinista Laura González del Castillo.

Así lo relata en su bitácora del día la alpinista leonesa, quien dice haber estado al borde de la muerte en su intento por ascender a la cima de la montaña Broad Peak.

Y es que justo el día en que el grupo de expedición atacó la cima de la montaña que se encuentra a poco más de 8 mil metros de altura, Laura González y Yuri Contreras vivieron horas de angustia.

“La peor de mis pesadillas se hizo realidad, la cabeza parecía que me iba a estallar, me dolía el cuello, la espalda, el estómago, tenía ganas de vomitar, perdí fuerza no sólo en las piernas, sino también en los brazos y hasta los dedos, sentía que me iba a desmayar; de hecho varias veces vi todo negro y me faltaba el aire”, contó Laura ya desde el campamento base, donde se encuentra en reposo antes de bajar a tierra firme.

Cuatro horas después de haber iniciado el ataque a la cima, Laura y Yuri decidieron abandonar la conquista del Broad Peak y regresar al campo III para atender a la alpinista leonesa.

“Yuri les platicará lo que sucedió, lo único que sé, es que tuve un edema cerebral (porque él me lo dijo), se también que él me salvó la vida y que hoy puedo escribir esto gracias a él”, sentencia Laura, quien aseguró que es la tercera vez que este tiene este tipo de síntomas durante una expedición en la montaña, pero que nunca había sido tan grave.

¿Qué es un edema cerebral?