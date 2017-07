Les cae Fiscalización por error en permiso para venta de cerveza

Comerciantes de la Central de Abastos se mostraron molestos luego de que personal de la Dirección de Fiscalización y Control Municipal de León clausurara sus locales.



Más de 100 personas se quedaron sin trabajo, pues 10 negocios de venta de refrescos y cervezas fueron cerrados por fallas en los trámites del permiso de uso de suelo.



Sin embargo locatarios aseguraron que el proceso estaba por concluir, pero que el director general de Fiscalización y Control, Francisco Arenas Hernández, determinó que el proceso tenía un error, el cual volverán a iniciar.



“No sabemos qué es lo que quiere el Director, no podemos tener cerrados los negocios porque pagamos renta y hay familias de por medio que se quedarán esperando el sustento, mencionó uno de los afectados.



El permiso que tramitaban era de distribución.



“Quieren que saquemos el permiso de vinícola, pero nosotros vendemos por mayoreo, sólo distribuimos, es ilógico lo que quieren las autoridades”, reclamó otro comerciante.



Asimismo aclararon que es la tercera ocasión que Fiscalización los multa, pues la última vez fue de 47 mil pesos por negocio.



Todavía no tienen alguna fecha definida para abrir nuevamente los locales ni el monto de la multa.



Pese a la insistencia el titular de Fiscalización, Francisco Arenas, no ofreció alguna postura sobre dichos permisos y declaraciones de los locatarios.

