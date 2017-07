Prepárese... lloverá todo el día

Durante toda la madrugada de ayer llovió de forma constante, lo que generó encharcamientos en los principales bulevares de León.



“Se espera que continúen las lluvias durante el día, tarde con lluvia suave y noche con lluvias moderadas”, informó ayer el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL).



La zona donde más llovió fue en la colonia El Carmen, donde la estación meteorológica de SAPAL en la Universidad Iberoamericana, registró una acumulación de lluvia de 18 mm (litros por metro cuadrado) de desde los primeros minutos de este martes hasta las 7:30 de la mañana del miércoles.



Las lluvias registradas en estos días han generado que el acumulado anual sea de 212 mm, aún lejos del promedio de lluvia anual en León, que es de 656.3 mm.



Sin embargo, aún se esperan las lluvias de julio y agosto, incluso se pronostica que podrían prologarse hasta septiembre.



Por su parte, el secretario de Desarrollo Agropecuario de Guanajuato, Paulo Bañuelos Rosales, dijo que ya se han reportado algunas afectaciones de cultivos por inundaciones, las cuales se están evaluando en algunos municipios de la entidad.



También dijo que hay una significativa recuperación en los principales embalses y presas de la entidad.





Calles se vuelven albercas

Calles en algunas colonias como Sangre de Cristo y Villas de San Juan se han convertido en albercas con un par de horas de lluvia.



Debido al escurrimiento de agua y el deslave de las calles sin pavimentar, los accesos a estas colonias se vuelven cada año un problema para los peatones.



Aunque los vehículos disminuyen su velocidad al circular por la zona es imposible no salpicar agua y cae más a quienes esperan el camión en las paradas.



En la división de Sangre de Cristo y Villas de San Juan, las “cunas” se llenan con gran cantidad de agua.



Mientras que las calles sin pavimentar de ambas colonias son casi intransitables.



Comerciantes de la zona contaron que ya están acostumbrados debido a que cada año es lo mismo, sin embargo no deja de ser molesto porque tienen que salir con ropa y zapatos de cambio para no andar mojados.



Las coladeras que se encuentran sobre el bulevar presentan gran cantidad de basura, que es arrastrada por las corrientes de agua.