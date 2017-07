Rehabilitan con 86 millones Hermanos Aldama y se inunda

Invierten más de 86 millones de pesos en la rehabilitación del bulevar Hermanos Aldama, así como en el drenaje pluvial, y ahora que llueve, se registran otra vez inundaciones en diversos puntos de esta vialidad.

Comerciantes de la Central de Abastos señalaron que las obras contra inundaciones que realizó Sapal fueron insuficientes para evitar los encharcamientos en la zona: “El problema ya no es de basura, sino de que no dejaron bien los desagües. El punto más critico en el entronque de la autopista. Ahí baja mucha agua y no se desfoga pronto”, dijo Juan Francisco Gómez, comerciante.

Los principales puntos de inundaciones o “encharcamientos”, como los llama Sapal, se localiza, en Hermanos Aldama y el entronque con la autopista a Aguascalientes, de norte a sur; de sur a norte, los encharcamientos son en Hermanos Aldama y Miguel de Cervantes Saavedra.

Inversión y falta de respuesta

Sobre estos encharcamientos no se dio a conocer las causas, a pesar de solicitarlo.

En octubre de 2016, el gerente de Proyectos de Sapal, Álvaro Humberto Caudillo Hernández, reveló a los Consejeros que se invirtieron 40.5 millones de pesos en la construcción de un colector pluvial en el Hermanos Aldama, entre el bulevar Restauradores-Cortadores al Río de los Gómez.

A este gasto se suma el de la rehabilitación Hermanos Aldama, de sur a norte, por 22.7 millones de pesos; del puente deprimido hacía Central de Abastos, por 22.9 millones de pesos. Una tercera etapa costará 27 millones de pesos de recurso estatal.

Por su parte, la Secretaría de Obra Pública se deslindó del problema, señalando que la obra pluvial estuvo a cargo de Sapal.