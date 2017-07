***COMPRAS ESCOLARES



El Gobierno del Estado arranca hoy la última fase de la licitación para la compra de 606 mil 417 mochilas que regalará en el próximo ciclo escolar a estudiantes del nivel básico.



***CONTRATO MILLONARIO



Hoy las empresas interesadas en participar en esta licitación deberán presentar en Guanajuato sus propuestas para este contrato, que el año pasado superó los 50 millones de pesos.



***JUSTO A TIEMPO



Este será el tercer año consecutivo que el Gobierno del Estado entrega a los estudiantes de nivel básico de las escuelas públicas las mochilas azules y para este año la dádiva coincidirá con las fechas del arranque de las precampañas electorales.

***EN LA MIRA



Los comerciantes de la Central de Abastos andan muy enojados con el director de Fiscalización, Francisco Arenas, y no es para menos, pues ayer envió a sus inspectores para que clausuraran varias bodegas que se encuentran esta zona comercial.



*SIN EXPLICACIONES



La queja de los comerciantes, quienes aseguran cuentan con todos sus permisos de Desarrollo Urbano y licencias comerciales, es porque el director de Fiscalización no les dio oportunidad de explicar los procesos en los que se encuentran sus negocios para dar cumplimiento con la licencia para la venta de alcohol.



*TRABAJO FÁCIL



Los propietarios de estos negocios clausurados cuestionan por qué los operativos se enfocan en los negocios que son plenamente identificables, en lugar de ponerse a trabajar para inhibir la venta clandestina de bebidas alcohólicas que hay por toda la ciudad, y que muchos inspectores de Fiscalización saben, pero se hacen de la vista gorda y los dejan trabajar.



*RESULTADOS



La sospecha es que como ya se acerca el segundo informe de gobierno, la Dirección de Fiscalización tiene que presentar resultados y es más fácil ir por los que están establecidos, aunque luego se puedan venir abajo esas clausuras a través de amparos, que ir por los que están realmente en la ilegalidad.

***OBRAS SIN PAGAR



Los socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) andan un poco desanimados, pero sobre todo preocupados, y es que siguen los retrasos en el pago de los contratos de obras que tienen con el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (INIFEG).



*ADEUDOS



Desde que arrancó el año, la queja de los empresarios de la construcción respecto a este instituto que dirige Pedro Peredo, es que los pagos se desfasan mucho y esto los pone en problemas, pues les resta liquidación. Por ahora están en proceso de facturación alrededor de 100 millones de pesos en el estado.



*CAMBIOS EN LA LEY



La autorización de estos pagos les lleva hasta cuatro meses, expuso ayer Guillermo Ramos Mena, dirigente de CMIC, y reconoció que parte del problema está en la legislación local, por lo que es necesario modificarla para acortar los tiempos para la revisión y autorización de estos presupuestos.



*ATENCIÓN DIPUTADOS



Por eso la petición de los constructores también es a los legisladores locales para acortar tiempos. La Ley de Obra Pública marca un plazo para el pago de las instituciones, pero las estimaciones son consideradas a partir del momento que se factura.



*MÁS SUPERVISORES



Ramos Mena también señaló que la cantidad de supervisiones que tiene el INIFEG no es suficiente para atender las obras que están haciendo en todo el estado.



***RUMBO A ELECCIONES



El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato sesionará hoy y entre los temas a discutir está la presentación y aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se definen los consejos distritales y municipales, cuya presidencia será ocupada por los titulares de las Juntas Ejecutivas Regionales para el proceso electoral que inicia este año y concluye en el 2018.



*LA EXPERIENCIA



La razón por la que se busca que los actuales titulares de las 15 Juntas Electorales ocupen las presidencias de los consejos distritales y municipales es para aprovechar la experiencia que ya tienen en el tema electoral. Ahora el segundo paso será lanzar la convocatoria para la integración completa de estos consejos.



*SUS TAREA



Y aunque pareciera un trámite menor, en realidad no lo es, pues estos consejos distritales y municipales serán los encargados de coordinar la jornada electoral que habrá en Guanajuato, en julio de 2018.



*INDEPENDIENTES



Otro tema que analizarán hoy los consejeros del IEEG, que preside Mauricio Guzmán Yáñez, es el modelo único de estatutos que deberán cumplir aquellos ciudadanos que buscan participar en la próxima elección como candidatos independientes.



*DINERO



El punto principal es que deberán constituirse como una asociación civil para que el IEEG les pueda depositar las prerrogativas que podrán usar para financiar sus campañas, pues este dinero no se les podrá depositar a nombre de la persona física.



*OTRO REQUISITO



Aunque para llegar a este punto el primer requisito que deberán cumplir los candidatos independientes será juntar las firmas de al menos el 3% del padrón electoral y así obtener el registro.