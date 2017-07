Ellos aspiran a elegir Comité Anticorrupción

Diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales revisarán una lista de 35 perfiles para integrar a 9 en la Comisión de Selección que habrá de elegir a los cinco ciudadanos que integren el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Entre los aspirantes están: Ricardo Alaniz Posada, ex alcalde leonés panista y actual presidente de Concamin Bajío; María Esther Santos, ex presidenta del Comité Ciudadano Anticorrupción en el trienio de la presidenta Bárbara Botello, propuesta por la Escuela Profesional de Ciencias y Artes; el ex subprocurador José Demetrio Valadez Martínez; y Jesús Cárdenas Nieto, esposo de la diputada local del PAN por Celaya, Elvira Paniagua, propuesto por el Colegio Humanístico Zalaya.

La presidenta de la comisión, Libia Dennise García Muñoz Ledo, detalló que se recibieron 35 expedientes, de los cuales 14 pertenecen a instituciones de educación superior y de investigación, y 21 de organizaciones de la sociedad civil.

Hoy los integrantes de la Comisión entrevistan a cada uno de los aspirantes.

García Muñoz Ledo añadió que una vez que concluyan la entrevistas la comisión emitirá un dictamen de cumplimiento de los requisitos de los aspirantes y que incluso se podrían enviar los 35 expedientes al Pleno del Congreso local.

El dictamen se enviará a la Diputación Permanente y ésta a su vez remitirá el acuerdo al Pleno del Congreso para que se vote en sesión extraordinaria programada para el lunes de la próxima semana.

Los aspirantes…