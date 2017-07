Creador de 'amigos de Fox' pide que no lo satanicen

Con un pie en las filas del lopezobradorismo, Lino Korrodi clama: "Lo único que busco y quiero, de la manera más humilde, es que no me satanicen. No me lo merezco."



Creador de los Amigos de Fox, la polémica asociación que financió la campaña del guanajuatense en su camino a la Presidencia, Korrodi afirma que es muy probable que se afilie a la causa de Andrés Manuel López Obrador, a la que llegaría sin poner condicionamiento alguno.



El empresario relata que el acercamiento con el tabasqueño fue en un evento con migrantes en Phoenix, Arizona, encabezado por López Obrador, al que acudió por invitación de Alfonso Durazo, ex secretario particular de Fox con quien conserva amistad.



"Hace como un mes Poncho Durazo me dijo: 'acompáñame. Hay un evento de Andrés Manuel López Obrador". 'Tú me estás invitando. Yo voy. Cuenta conmigo", dijo.



Desde que se ventiló el acercamiento le llovieron ataques desde las redes sociales. Por eso ahora pide que, en la lógica de que sólo quiere contribuir con su granito de arena a la transformación de México, lo dejen en paz.



"No sé si hice poco o mucho con Vicente (Fox). Traté de hacerlo, pero terminó en lo que es la historia", dice resignado el empresario. El escándalo aparejado a los dineros de campaña con Los Amigos de Fox a la postre terminó por romper una relación de amistad de al menos 45 años con el ex Presidente de la República.



-No es fácil entender que la campaña de López Obrador busque al que fuera principal operador de Fox



-En política no tienes amigos. Tienes intereses, complicidades, tienes gente que se te acerca con otros ánimos de interés más que de una amistad profunda, verdadera, humana, de amor y de cariño.



"Y de los poquitos que me quedaron con todo esto de lo de Fox -dice-, Poncho es uno de ellos, Alfonso Durazo: nos hemos visto desde que él le renunció a Fox.



Korrodi dice no conocer al dirigente de Morena, pero que se dio cuenta de cómo lo percibe la gente.



"Hoy por hoy no lo conozco. Me llamó la atención su discurso y al final veo que hay una parte de humanismo en su manera de constituirse en una esperanza para todos estos inmigrantes que sufren discriminación", dijo.



"Vi que conectaba con la gente que estaba allí y vi que también Andrés Manuel se sentía a gusto en ese medio, se sentía contento. Y esa fue la experiencia que me dejó. Luego veo una llamada de Alfonso: 'fíjate que le dio mucho gusto a Andrés Manuel que vinieras al evento y quería hablar contigo'. Le dije: 'no hay problema. Si más adelante tienen algún interés platicamos, y así quedó. Y después me dijo 'Oye lino: vale la pena que firmes el Pacto de Unidad (en Hermosillo)' Le dije : 'déjame reflexionarlo un poco. Yo estoy dispuesto como mexicano a poner mi granito de arena con algo que ahora sí pueda ser eso que buscamos con Fox y que no logramos: el proceso de cambio de transformación de este país."



Hasta ahora, acota Lino, la cosa "está en pañales: ¿a dónde va a llegar, no lo sé?



"Yo no voy por ninguna posición, no voy por absolutamente nada más que México cambie y se trasforme. No sé si va a ser Andrés Manuel, Juan o Pedro, pero si alguien me invita yo estoy abierto"



-¿Cualquiera pensaría que va a recaudar dinero?



--Lo de Fox se inició hace 20 años y ahora es totalmente diferente. Pero ahora es triste ver lo que pasa en Twitter con todo esto que ha levantado López Obrador: es brutal, agresiva la manera que esto ha desatado, la violencia las agresiones de manera anónima.



-No se va a echar para atrás



-No, no. Las cosas las he hecho con convicción. Lo de Vicente lo hice. ¡45 años de ser amigos! Me duele mucho ver metido a Fox en esta confrontación porque no ayuda al Gobierno. Él me pidió que mi hija Estefanía se casara en Los Pinos. Sus hijos me decían tío.



-No debe gustarle que se acerque a López Obrador



-¿Cuál es su problema de que yo me acerque? Me acerque o no a López Obrador Fox ha desatado agresiones de violencia contra mí cuando fui precandidato del PRD a la Gubernatura de Tamaulipas me pegó duro



Dicen por ahí que como yo tengo toda la información de Fox, le voy a hacer el favor a López Obrador; están totalmente equivocados



De Fox tengo y tengo mucho más, pero no lo hecho porque tengo dignidad y tengo palabra



Ni siquiera sé si llego o no. ¿De dónde sacan que ya me arreglé. Yo yo voy a ser respetuoso de Andrés Manuel y de su gente. Yo no llego porque tenga ambición de poder económico ni político



-¿Qué le pide a Fox entonces?



-Le pido de la manera más humilde que reflexione para que no esté dañándose él y su familia. Si le ayuda, si se pone alegre, que me siga fastidiando. Creo que no ayuda a nada.



-¿Estaría dispuesto a recabar dinero?



-No puedo adelantarme a ningún hecho de lo que no estoy seguro. No conozco a López Obrador. Muy calurosamente lo saludé cuando firmé el acuerdo de Hermosillo.



-¿Cómo define a López Obrador como político?



-No te puedo dar una definición de López Obrador como político; lo único que digo es que hay un antecedente muy sencillo: fue jefe de Gobierno de la ciudad de México. ¿Destrozó la Ciudad de México? ¿Arruinó la Ciudad de México? ¿Hizo burrada y media como lo califican? No. He visto a muchos jefes de Gobierno y para mí es de los menos malos o es de los mejorcitos o de los dos mejorcitos.



-López Obrador ¿puede ser ese factor de cambio?



-¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Te la tienes que jugar. Me la jugué con Fox



-¿Está dispuesto a jugársela con López Obrador?



-Si las condiciones se dan, por supuesto: lo último que puedo hacer en este último tramo de mi vida es algo constructivo. No lo logré con Fox. A final de cuentas me siento decepcionado, me siento triste.

