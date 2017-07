Surge nuevo caso de violación a menor... en otra combi

En el Estado de México, las violaciones a jóvenes en transporte público no comenzaron con los casos de Valeria, en Nezahualcóyotl, o de Diana, en La Paz.

En octubre del año pasado, Jazmín fue víctima en condiciones similares.



La joven fue abusada a bordo de una combi de la Ruta 49, en Ecatepec... y tras 20 días volvió a ver a su agresor conduciendo la misma unidad.



En octubre de 2016, la combi que presuntamente conducía Óscar Hernández fue desviada de su ruta a una cuadra de la Vía Morelos, en Santa María Tulpetlac.



Cuando sólo quedaron Jazmín, un acompañante del conductor y una persona que se hizo pasar como pasajero, la joven de 16 años fue sometida por los tres sujetos.



Jazmín asegura que fue ultrajada por el conductor en presencia de los otros dos tipos.



"Voltea, recibe mi billete, pero cuando vamos a llegar a la parada de donde le indico no se para, aumenta la velocidad y en ese momento la persona que se hizo pasar como usuario me agrede, saca una navaja y me empieza a gritar que me tire al suelo", detalló.



El hecho se registró cerca de las 15:30 horas, en una unidad con vidrios polarizados.



Poco más de dos semanas después, la joven volvió a abordar la misma unidad, con su agresor al volante.



Con ayuda de su familia, Jazmín avisó a las autoridades que su violador trabajaba de manera normal.



Hernández fue detenido e ingresado al Reclusorio de Chiconautla, pero sus cómplices no han sido capturados.



"Me decían que si yo gritaba me iban a matar. Me empezaban a interrogar que de dónde era, me dijeron muchos diminutivos: 'putita'. Te vamos a matar. Aunque no quieras te voy a coger", relata.



La estudiante, ahora de 17 años, continúa usando el transporte público, aunque ha cambiado de hábitos y evita la Ruta 49.