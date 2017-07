Vivir a 45° C ¡y sin luz!

Familias de escasos recursos en esta ciudad se enfrentan a temperaturas de 45 grados sin poder usar el refrigerador o el aire acondicionado por cortes en el suministro de electricidad.



Las altas temperaturas se concentran en las construcciones de madera ubicadas al noroeste de Mexicali, sobre la avenida Padre Junípero Serra, en una invasión en la colonia Huertas de la Progreso, una zona conocida como el bordo del canal Reforma.



Cristina Guadalupe Villanueva, quien está a ocho días de dar a luz a su tercer hijo, relata que cocina con leña, pero lo que más afecta es no tener un refrigerador para alimentos frescos.



"No se aguanta el calor, la verdad, no me puedo mover porque estoy a días de aliviarme, pero siempre ando arreglando que los refrigeradores y el aire acondicionado porque se descomponen (al no haber electricidad constante)", platica.



Ofelia Soledad Beltrán, madre de cinco menores, refirió que por el servicio de electricidad comunitaria pagan 800 pesos al mes.



"Tenemos luz comunitaria, pero se va mucho, los niños lloran mucho por la calor, ahorita que están de vacaciones se quedan en la casa, me acaban de traer un refrigerador, pero se echa a perder la comida porque la luz se va", menciona.



"El agua potable que tenemos es robada, la verdad, no tenemos drenaje, y gracias a Dios los niños no se han enfermado", agregó.



Las familias viven frente a un criadero de cerdos, por lo que el olor a suciedad es frecuente en la zona y algunos niños han presentado malestares.



Villanueva dice que ha llevado a su hijo más grande al seguro popular del Gobierno Estatal para que lo chequen porque se ha deshidratado o tiene alguna infección, pero solo le dan paracetamol.



"A mí me ha tocado llevar a mi hijo de 4 años, y hasta 3 ó 4 horas se tardan en atendernos con el niño con temperatura, no le dieron medicamento, le dieron paracetamol", mencionó.



Beltrán pidió a las autoridades que coloquen la electricidad, pues se trata de menores de meses de edad que están en riesgo.

Créditos para PyME - Desde $100 mil al 18% anual Crédito a 60 meses sobre saldo insoluto. Precalifica en línea, una alternativa para solicitar tu crédito