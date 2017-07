Cierran el paso en tramo del Eje

Con respecto al paso dividido en avenida de Las Torres por los trabajos del Eje Manuel J. Clothier, elementos de Tránsito y Comunicación de Transito y Vialidad mencionaron que se cerró para evitar accidentes.





A la altura de avenida Las Torres, en el Eje Manuel J. Clouthier, se están realizando las obras de mejoramiento, durante dos o tres días, en el tramo donde se divide para ir al sur y avenida Las Torres, automovilistas usaban ese tramo para no tener que dar la vuelta hasta Salvador Ortega para entrar a colonias como El Campanario, Don Gu, Pelavacas, etc. Pero después se pusieron señalamientos y un agente de Tránsito guiaba a las personas a no usar ese tramo para ese sentido, por lo que en horas pico ocasiona un embotellamiento que generó enojo en redes sociales por los mismos conductores.





Se realizó un recorrido y alrededor de medio día, se le preguntó al agente de Tránsito que estaba en turno el porqué cerrar ese tramo y no habilitarlo para que los automovilistas que van para esas colonias no tengan que dar la vuelta, el agente comentó:





“Habilitamos durante dos o tres días para desahogar y no generar tráfico pero después de analizar la situación se determinó que ya no fuera así, ya que en las mañanas los que salen de esas colonias pasan y se puede generar accidentes como choques de frente, todo es para cuidar a la gente”, mencionó.





La Dirección de Comunicación de Transporte y Vialidad de la ciudad exhortó a los automovilistas a tener paciencia, resaltando que esperan que para el próximo viernes se habilite el tramo de avenida Naranjos para que no se tengan que ir hasta Salvador Ortega.





Por lo que se exhorta a la población que tomen su tiempo para evitar retrasos, y que respeten el ir hacia la avenida de Las Torres en ese sentido para no encontrarse de frente con otro auto.