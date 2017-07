Inunda la lluvia calles en La Luz

Se implementó un operativo por la lluvia que generó encharcamientos en al menos 5 calles así como afectaciones menores en habitaciones en casas de la comunidad de la Luz, todo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.





Presentaron 67 viviendas afectaciones menores por encharcamientos en la comunidad, y de momento continúan los trabajos para habilitar cinco calles que quedaron inundadas en La Luz.





El fenómeno meteorológico se presentó en la parte alta del cerro de La Gavia, dentro de la cara que va hacia las comunidades de Santa María del Refugio y El Sauz de Villaseñor, lo que ocasionó que el agua acumulada bajara con demasiada fuerza y se situara en la zona donde se ubican los canales de La Luz y La Cruz, mismos que incrementaron considerablemente su nivel.





El agua acumulada, ocasionó afectaciones en cinco calles de la comunidad de La Luz, donde el nivel del agua alcanzó de 70 a 80 centímetros de altura, causando afectaciones menores en algunas viviendas.





Debido a la bajada natural de agua que existe en la comunidad de Santa María del Refugio, se reportó el desbordamiento de un canal que corre en paralelo a las vías del ferrocarril sobre la carretera alterna a Villagrán, sin generar afectaciones. De la misma forma, se registraron encharcamientos en la primera fracción de la comunidad de Crespo, cerca de la salida a la comunidad de La Palmita, y el desbordamiento de un canal en la comunidad de Michinelas.





El día de ayer el secretario de Seguridad Ciudadana, César Armando Vázquez, en compañía de personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Celaya, realizaron un recorrido y evaluación en la zona afectada. Dentro del recorrido se constató que en el suceso no se contabilizaron heridos, además de que se realizaron diversos trabajos de saneamiento y habilitación de pasos vehiculares.





“El día de ayer bajó mucho agua, llovió muy fuerte en la parte sur del municipio, acentuándose más en los cerros de La Gavia en la cara de Santa María del Refugio; nuevamente tuvimos una bajada extraordinaria de agua y eso provocó que de toda la zona recolectaran los canales de La Luz y La Cruz, con lo que se nos incrementaron los niveles”, dijo el director de Protección Civil y Bomberos de Celaya, Iram Álvarez de la Rosa.





Agregó que “aquí en la comunidad de La Luz como no tienen un sistema de bombeo forzado para sacar el agua, cierran la válvula y no dejan sacar el agua pluvial y sanitaria de la comunidad porque si no se les regresa la del canal, ahorita lo que estamos haciendo es sacar el agua de la comunidad con una bomba del Municipio; subió el nivel del agua de 70 a 80 centímetros en algunos puntos y están afectadas cinco calles, afectaciones a una vivienda solamente una”.





Ante cualquier situación que pudiera presentarse por la existencia de lluvias extraordinarias u otra clase de sucesos, la población debe de comunicarse inmediatamente al número de emergencias 9-1-1, a efecto de que se le brinde oportunamente la atención y apoyo que requiere.