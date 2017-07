Ser policía no es seguro en Celaya

Desde el asesinato de siete elementos policíacos, hasta agresiones, asaltos y una desaparición han sufrido elementos de la Policía Municipal de Celaya en los últimos meses.





La presunta desaparición de un elemento policiaco en la colonia Villas del Bajío la noche del lunes pasado, se suma a una larga lista de acontecimientos negativos que han sufrido los uniformados.





Tan solo durante la actual administración, encabezada por Ramón Lemus Muñoz Ledo, siete elementos de la corporación han sido asesinados, tres de ellos comandantes, dos policías rasos y dos policías de primer nivel.

No se salvan de los asaltos

Durante el 2016, la Policía Municipal fue víctima de la delincuencia en dos ocasiones.





La primera fue con violencia, elementos de la Policía Municipal fueron amagados y despojados de sus armas en la avenida 2 de Abril, esquina con Fundación, el 9 de febrero del año pasado.





Tres agentes municipales se percataron de la presencia de una persona en actitud sospechosa en un cajero automático.





Los oficiales descendieron de la patrulla para interceptar al sospechoso, pero fueron sorprendidos por más hombres armados que les quitaron dos armas cortas y un arma larga.





En julio del 2016, chalecos balísticos y radios de comunicación fueron robados a un elemento de la Policía Municipal y los cuales estaban resguardados dentro de las instalaciones de la ex secundaria Francisco Villa.





Y también los agreden

A finales del año pasado, un grupo de cinco hombres agredió a dos elementos de la Policía Municipal en la colonia Residencial Tecnológico.





El problema comenzó cuando los agresores se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública.





Además de que agredieron a los policías, también dañaron una patrulla, en hechos suscitados la madrugada del 6 de diciembre pasado.





Fueron remitidos al Ministerio Público luego de que agredieron a los policías en el suelo, esto a pesar de que intentaron darse a la fuga cuando arribaron más unidades a la zona.





El 19 de diciembre pasado, tres hombres fueron detenidos en Apaseo el Grande luego de que intentaron chocar una patrulla de la Policía Municipal.





Eran oriundos de la comunidad de San Miguel Octopan, en Celaya y a pesar de que buscaron darse a la fuga, fueron detenidos en la comunidad de Jocoqui.





En junio del 2016, varias patrullas de la Policía Municipal de Celaya fueron agredidas a pedradas por vecinos de la colonia Patria Nueva luego de que un elemento atropelló a una mujer.

No se presentó a trabajar: Lemus



La desaparición de un elemento de la Policía Municipal fue confirmada por el alcalde Ramón Lemus, quien afirmó que es del grupo de motociclistas.





“Sabemos que es un policía de grupo de motociclistas que no se presentó ayer (martes) a trabajar, hasta donde sabemos su familia puso una denuncia en el Ministerio Público, no sabemos más nada, solamente que no se presentó a trabajar, no hubo algo anterior que nos lleve a pensar otra cosa más allá”, dijo.





Lemus Muñoz Ledo no quiso entrar en detalles sobre la desaparición del uniformado e inclusive negó las versiones que señalan que el policía fue abordado por hombre armados la noche del lunes cuando circulaba en su automóvil.





“Lo único es que no se presentó a trabajar, hasta ahí, esperemos a que las investigaciones nos arrojen mayor información”, se limitó a decir.





Al cuestionarle sobre el historial del elemento, el Presidente Municipal aseguró que “es una persona tranquila y que no tiene mayores sobresaltos en su trabajo”.





Afirmó que el director de la Policía, J. Santos Juárez, está al pendiente de la investigación y de las condiciones laborales de los elementos.





“Estamos al pendiente de lo que sucede, desde luego que nos preocupa su trabajo, que tengan las condiciones para que lleven a cabo su trabajo de manera efectiva y que más allá de los naturales peligros, sean algo adicional”, dijo.





Aunque se solicitó la postura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, la dependencia no respondió.





Tampoco el director de la Policía Municipal, J. Santos Juárez Rocha, se pronunció respecto al tema de la desaparición del elemento.