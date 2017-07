ASTERISCOS

***CONFUNDIDOS



Tras las graves acusaciones que se le hacen al Padre Pedro Gutiérrez, director de la Ciudad de Los Niños de Salamanca, los salmantinos están incrédulos, pues aseguran que por años el Sacerdote ha ayudado a decenas de niños, niñas y jóvenes, también ha sido ayudado por benefactores que por años han aportado recurso para apoyar a los niños.





*PELEADO CON MARU CARREÑO



Luego del expediente donde una Juez Federal ordena que 134 niños de la Casa Hogar sean quitados al Padre Pedro Gutiérrez, ayer el DIF Estatal, dijo que serán ellos quienes se hagan cargo de los menores; sin embargo, en Salamanca se comentó en todos los niveles que desde hace años era sabido que la Presidenta del DIF Estatal Maru Carreño no le hablaba al Padre Pedro Gutiérrez, incluso, en varias ocasiones el Padre manifestó que no sabía por qué la Presidenta del DIF no le hablaba y hasta lo evitaba, y en consecuencia la Ciudad de los Niños no recibía apoyo alguno de DIF Estatal.





*GRAVÍSIMO



Las acusaciones son gravísimas y hay antecedentes desde hace casi 10 años, habrá que esperar cómo termina el caso y que los menores queden en buenas manos.

***VUELVE AL REDIL



Si usted creía que el regidor panista, Israel Herrera, se había convertido en el edil más combativo del Ayuntamiento, resulta que siempre no. Sólo se trataba de un berrinche de hijo pródigo que finalmente regresó al rebaño con su pastor.





*OPOSICIÓN



Y es que últimamente el también presidente de la Comisión de Seguridad se había convertido en un verdadero regidor de oposición. No como los del Verde, Morena y Movimiento Ciudadano, hablamos de un verdadero opositor.



Criticaba las decisiones de los mandos de seguridad, así como los escasos resultados en la materia. Es más, hasta en contra votaba de las decisiones que los panistas suelen aprobar sin cuestionar nada.





*RECONCILIACIÓN



Pero todo ello se acabó y hoy aparece muy sonriente junto a su impulsor, el alcalde, Ramón Lemus, con quien demuestra que hubo reconciliación. “Hablando se entiende la gente”, dice. ¿Será?

***ESPECTACULARES INCÓMODOS



Los espectaculares que ha decidido colocar el PVEM en todo el Estado, donde dan diferentes mensajes a la ciudadanía, han incomodado a algunos políticos, y empresarios, en Salamanca. El Consejo Coordinador Empresarial pidió el fin de semana pasada que los quitaran, pues opinaron “asustan” las inversiones y al comercio de la ciudad.





*PROPUESTAS



Los políticos de otra fracción han opinado que en vez de que los del PVEM hagan campañas que “ataquen” las ciudades del estado, deberían colocar espectaculares con propuestas, pues comentaron los panistas que no se les han visto propuestas para mejorar.

***JUEZ VALIENTE



La juez federal con sede en Irapuato, Karla Macías, es noticia por sus decisiones valientes. Hace un año atrajo los reflectores al pedir buscar en las instalaciones de la Sedena a un reportado como desaparecido en Pénjamo, para aclarar si hubo responsabilidad de los militares. Ahora ordenó la reubicación de los menores que viven en la Ciudad de los Niños de Salamanca.





*SENTENCIA HISTÓRICA



En 2011, cuando era juez en Coatzacoalcos, determinó que no había elementos para suponer que un detector molecular era una evidencia para inculpar a un indígena oaxaqueño que fuera detenido por militares al viajar en un autobús porque el aparato lo acusaba de portar droga, y permaneció 8 meses en prisión. La joven juzgadora recurrió a la ciencia para argumentar en su sentencia que no era confiable.