Señores del domingo…

Viernes 15° Ordinario. Mateo 12, 1-8

~ Un sábado de aquéllos, Jesús atravesaba un sembrado; los discípulos, que tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: “Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado”.



Les replicó: “¿No han leído lo que hizo David, cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa?



Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa ‘quiero misericordia y no sacrificio’, no condenarían a los que no tienen culpa. Porque el Hijo del Hombre es señor del sábado”. ~



Encontramos en este Evangelio un choque de maestros. Aparecen en contraste Jesús maestro, que legisla con misericordia, y los maestros de Israel, que han hecho de la ley una carga insoportable de observancias relativas al sábado, que casi ahogan al pueblo.



El presente Evangelio pertenece a la triple tradición, aparece también en Marcos y Lucas; pero Mateo habla más en lenguaje judío. El punto de discusión es la ley del descanso sabático: arrancar espigas en sábado ––para nosotros, el descanso de domingo, día del Señor––. Los maestros de la ley lo consideran igual que recolectar y, por ende, prohibido los sábados (Ex 34,21). Jesús defiende a sus discípulos porque tienen hambre, permitido por Dt 23,26. Pero no se limita a ese argumento; además, les recuerda el episodio en la historia de David (Lv 24,5-9; 1Sm 21,1ss) y, sobre todo, la autoridad que tiene como nuevo Moisés y Mesías, Hijo del Hombre. Por tanto, Jesús se les enfrenta como dueño del sábado.



Todo esto debió ser muy difícil de aceptar por los maestros de Israel, no solo porque Jesús cuestionaba sus prácticas e interpretaciones de ley, sino por el hecho de auto-declararse Hijo del Hombre, dueño del sábado; algo que sintieron como una blasfemia.



Nosotros recogemos la enseñanza del mejor maestro: el hombre es el dueño del sábado y la misericordia es anterior al culto. Y es que Jesús, el Hombre, posee el Espíritu de Dios, es señor del precepto y de la ley. Y nosotros, sus discípulos, igual que los primeros, participamos de su libertad y señorío.



¿Con qué libertad vives tu religión y tu fe?



¡Seamos en Jesús, señores del domingo! Seamos libres de anteponer la misericordia al culto.



Oración:

Señor Jesús, hacen falta maestros en nuestra sociedad. Cuánto deseo que tus ministros y quienes sirven en las cosas de la Iglesia nos abran caminos de luz, de misericordia y de paz.



En particular, pienso en la ignorancia religiosa, en los alejados y marginados, en los que han perdido la alegría del Evangelio y de la religión. Suscita nuevos y santos maestros que nos orienten y acompañen.



Permite que junto con mi familia vivamos cada domingo, y la vida misma, como señores y no como esclavos, como auténticos hijos de Dios, libres de cargas, a excepción de aquéllas que son ligeras y sirven para nuestra salvación. Amén.