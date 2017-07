El impresionante cambio de una concursante de La Voz... México

A un año de haberse sometido a la cirugía de bypass gástrico, la cantante Alejandra Orozco busca, mediante videos motivacionales, motivar a las personas con sobrepeso a optar por la misma solución.



"Ahora que estoy del otro lado quiero ayudar, porque si a mí me fue bien, quiero recomendarlo, a lo mejor con videos; quiero hablar de frente con la gente y decir 'me hice esto y de lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes'", compartió la ex participante de La Voz... México en entrevista.





Antes de la operación, Orozco probó de todo para bajar de peso, desde pastillas hasta dietas, pero nada le dio resultado como la cirugía, con la que perdió 45 kilogramos.



Sin embargo, puntualizó, no se trató solamente de la magia del bisturí, pues el proceso conllevó un un tratamiento sicológico y nutricional.



"Siempre hay un tema emocional o sicológico atorado por ahí, de alguna manera es miedo, inseguridad, sobreprotección. Yo lo descubrí y por eso es que el doctor tiene un grupo multidisciplinario, la parte nutricional, sicológica y médica.





"Recuperé la confianza en mí misma, la seguridad y la salud, que yo creo que eso es lo más importante".



Ahora Orozco recibe halagos sobre su cuerpo cuando se presenta en los palenques, algo que resulta extraño para ella.



"Es una de las cosas que no me pasaba antes, entonces no sé cómo reaccionar ante los chiflidos y los piropos, algo que yo no tenía; pero es parte de esta nueva etapa que tengo que ir disfrutando y aprendiendo", consideró.





La cantante promueve Ahora va la Mía, su nuevo material discográfico, en el que incursiona en el género de banda, con seis temas inéditos de Espinoza Paz, quien fue su coach en el reality show.



"Es muy significativo el nombre del álbum, es como decir que ya me siento preparada, ya me siento lista para todo lo que viene, para todo lo que el universo tiene para mí".



Para promocionar el sencillo, con el nombre homónimo del álbum, Orozco se presentará en diferentes palenques del País.