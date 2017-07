¿Por qué se desnudó Robbie Williams?

El cantante Robbie Williams aparece desnudo en la portada de su nuevo disco "Under the Radar Volume 2".



A través de un video en redes sociales, el intérprete de 43 años dijo estar muy orgulloso por su nuevo trabajo discográfico y mostró a sus fans la portada del material, en donde aparece sin ropa escalando un árbol.





En su disco pasado "Under the radar" también aparece desnudo lanzándose a una piscina.



El británico dijo que "Under the radar volume 2" es la continuación de un primer compilado de temas lanzado en 2014 compuesto por temas que descartó en discos anteriores.