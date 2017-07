Acusa a Edil de hacer ‘promoción política’

El regidor del PRI en el Ayuntamiento Armando Uribe Valle acusó al director de Desarrollo Social y Humano, Martín López Ramírez de utilizar su puesto y acciones de la dependencia para hacerse promoción política.

Durante la aprobación del informe trimestral, enero-marzo, de esta dirección, el priísta se mostró en contra de los resultados y señaló que pareciera que López Ramírez esta armando “su cochinito” social, sumado a que ha pedido información de la dependencia y no se la han otorgado.

Destacó que hay quejas de ciudadanos sobre la aplicación de los programas que se usan como político partidistas y que están “empanizados”, haciendo referencia al PAN.

“Hay quejas de los ciudadanos que los programas que se están manejando de asistencia social llevan como beneficiados a los que están en comités y a sus familiares (...) creo que si está queriendo hacer su cochinito está haciendo un cochinero”, enfatizó Uribe Valle.

Pidió al alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez que ponga orden en la dependencia, pues no es posible que se utilice su puesto para hacerse promoción, ya que puede caer en un delito electoral.

En respuesta, el Primer Síndico, Jaime Morales Viveros exhortó al priísta a mostrar las pruebas de las acusaciones vertidas en la Sesión de Ayuntamiento, y que canalice a los ciudadanos que se quejaron a la Contraloría Municipal.

Por su parte, el Alcalde señaló que pareciera que todo lo que se hace en la Administración está mal, a los ojos de Uribe Valle, y destacó que aunque son pares no son iguales, pues el Presidente Municipal tiene más facultades.

Destacó que la información de los apoyos sociales está blindada y no se puede difundir a la ligera, para evitar que sea mal utilizada para cuestiones políticas y enfatizó que Martín López no se ha mostrado renuente a dar información, pero por ley no puede hacerlo.

“No he tenido ninguna queja de persona o institución donde nos diga que estamos manejando los programas de manera partidista, lo invitaría a ver donde están ubicados los parques, los programas y en realidad no tiene una connotación de carácter político partidista”, enfatizó.