Denuncian daños por obras de Japami

Los trabajos en el pozo de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami), del bulevar San Roque, como parte de las obras del Tercer Cinturón Vial, han generado baches, así lo denunciaron ciudadanos.

Estas obras podrían durar de 48 a 96 horas, informó Benjamín Hernández de Comunicación social de Japami.

“También se realiza un aforo del Pozo, este estudio permite identificar la capacidad de extracción, el agua extraída contiene metales, arenas y lodos por lo que no se recomienda para consumo humano, por la cantidad de agua extraída no es posible verter en pipas, una vez iniciado el aforo este no debe de ser detenido”, explicó.

Ciudadanos acusaron que el trabajo que consiste en valoración técnica y diagnóstico del equipo de bombeo, provoca encharcamientos en las vialidades, que dañan los vehículos de quienes transitan por el lugar, además de dificultar el paso de los peatones.

Además, comerciantes de la zona aseguraron que además del tránsito de los vehículos aumenta la profundidad de los baches.

Benjamín Hernández, descartó que los baches sean provocados por esta obra, por lo que aseguró que el agua del pozo corre por las vialidades hasta la pendiente.