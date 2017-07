Ingresan policías estatales a Ciudad de los Niños

Dos unidades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ingresaron a las instalaciones de la Ciudad de los Niños, poco después de las 11:30 de la mañana, recinto ubicado en la comunidad de Mancera, en Salamanca.

Los elementos de la Policía del Estado no portan uniformes ni armas pero tienen la orden de vigilar para que no ingresen personas no autorizadas al edificio que alberga a pequeños desamparados.

En los patios de la ciudad de los niños hay pequeños grupos de niños jugando y otros hablando con las trabajadoras del DIF Estatal, dependencia que asumió el cuidado de los menores de edad, luego que una juez federal sugirió que los niños fueran reinstalados por agresiones físicas y sexuales en agravio de algunos de ellos.