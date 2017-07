Esto falta para que haya VAR en México

La Liga MX podría implementar el VAR desde este Apertura 2017 sólo si hay una capacitación adecuada para no caer en los errores de la Copa Confederaciones, comentó Arturo Brizio Carter, cabeza de la Comisión de Árbitros.

"Tenemos que capacitar muy bien a los árbitros de tele porque corremos el riesgo de lo que pasó en Confederaciones, donde se le quitó protagonismo al central y se le dio al de tele. Así estamos fritos", dijo a CANCHA.

Durante el torneo de FIFA en Rusia llegó a ocurrir que el colegiado marcaba una acción, ya fuera penal, gol o falta, y luego era corregido por quienes atendían los monitores (Video Assistant Referee por su nombre en inglés).

Para que el futbol mexicano implemente esta medida se tendrá que ir de la mano junto a las televisoras, que pondrán la tecnología, y directivos de la FMF, el aval.

"Es un trabajo de conjunto que espero se pueda poner en práctica en México esta temporada. Ya va muy adelantado el asunto de los análisis técnicos, me refiero a televisoras y técnicos respecto a la Comisión de Arbitraje.

"Tenemos a un especialista quien es Carlos González Iribarren, administrativo de la Comisión, y a nuestro árbitro Roberto García Orozco. En cuanto dé luz verde la Federación lo vamos a poder echar a andar", declaró Brizio Carter.

-¿Se podrá resolver antes del inicio del torneo (21 de julio)?

"El tema de la temporalidad no la sé, depende de la Federación. Tiene un costo, es tema técnico de la televisora y después el tema que nos toca a nosotros: capacitar al juez de tele para que no pase lo que en la Confederaciones".