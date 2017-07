Responde Nahuel a Almeyda

Nahuel Guzmán considera que el hecho de aceptar que era penal en la Final ante Chivas ya es irrelevante, pues el partido finalizó y no se puede cambiar el marcador.

Esto ante las declaraciones de Matías Almeyda, quien hace unos días aceptó que Jair Pereira le cometió falta a Ismael Sosa en el duelo de Vuelta.

"No hay nada más para agregar, está aceptado por todos y si quieren pateamos el penal, pero me parece que ya no cuenta, el partido terminó, el campeonato terminó", dijo Guzmán, arquero de Tigres.

"Y nada, hubiesen dicho antes que era penal".

En la Vuelta de la Final del Clausura 2017, Pereira le cometió una falta a Sosa dentro del área al minuto 93, pero Luis Enrique Santander, árbitro del juego, no la marcó, generando la polémica.

Hace unos días Santander aceptó que debió marcar penal en la jugada y ayer Almeyda aceptó que fue falta.

"Creo que está de más opinar algo, ha sido reconocido, la verdad no escuché el audio, pero sí he leído unas declaraciones del árbitro", comentó.

"Creo que está aceptado que hubo un error, que salimos perjudicados, que la jugada podría haber modificado el resultado o no, pero me parece que agregar algo a esta altura ya está de más".