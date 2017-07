Deja Municipio 'tirados' a pepenadores

El Ayuntamiento de León se dice preocupado por la contaminación, el calentamiento global y el futuro, habla de procesos de reciclaje para el cuidado del medio ambiente... pero sigue enterrando la basura y no deja que el Movimiento de Pepenadores aproveche los residuos sólidos.

El movimiento consolidado legalmente como Trabajadores Solidarios por el Medio Ambiente (TSMA) asistió ayer a Sesión de Ayuntamiento para pedir una vez más a los regidores Beatriz Yamamoto Cázares, Federico Zermeño Padilla, y al alcalde Héctor López Santillana que lo dejen separar de la basura los residuos aprovechables; sin embargo, sólo recibieron más largas.

“En la sesión, Zermeño Padilla habló de visualizar un futuro más limpio y reciclado, y es lo que nosotros hacemos, pero el Ayuntamiento no apoya en absolutamente nada, sólo nos pone trabas”, dijo, Roboán Rodríguez Carrera, miembro de TSMA.

No cumplen su palabra

Incluso, los regidores de la Comisión de Medio Ambiente y el Sistema de Aseo Público (SIAP) dejaron de enviarles el camión de basura al Centro de Aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos Municipales que pertenece a la cooperativa, y no han cumplido con la firma de convenio para que los pepenadores aprovechen los residuos de hasta cinco camiones.

El director del SIAP, Roberto Centeno se había comprometido con la firma el pasado lunes, pero no cumplió su palabra.

“El pasado lunes nos volvieron a mandar un camión pero ya pepenado, nos mandan pura basura, no reciclaje... No se vale, porque tenemos un acuerdo de palabra que no han querido formalizar”, señaló Roboán.

“Solicitamos que nuestro Centro de Aprovechamiento sea estación de trasferencia de los camiones de basura para nosotros separarla y que el sobrante se lleve al relleno sanitario; por ahora ha habido una colaboración muy renuente por parte del Ayuntamiento... Nosotros pedimos seriedad en el tema y ellos nos piden más paciencia, ya hemos esperado mucho tiempo”, añadió.

Sin respuesta desde 2001

Además, los regidores no han logrado que la empresa PASA compense los daños y perjuicios por incumplir en la clausura del relleno sanitario en 2001.

“Queremos que nos apoyen con infraestructura, dos camiones y una retroexcavadora... y posteriormente unas bandas de separación. Pedimos al alcalde que nos atienda personalmente (...) nos dijo que nos vería de esta semana que viene a la próxima... no nos dio día”, dijo.

“La Constitución dice que el Estado mexicano debe promover sociedades cooperativas y no lo vemos en la realidad. Seguiremos insistiendo, porque el impacto ambiental y la contaminación nos afecta a todos”, finalizó Roboán.