***GUERRA DE TAXIS



Luego de las protestas en la calle y en Palacio de Gobierno del Estado del gremio de taxis verdes para exigir un freno a los que circulan sin permiso, ahora viene la reacción de conductores y socios de Uber.



*PROTESTA UBER



Los que conducen bajo esa plataforma en el corredor industrial convocan a una caravana que partirá mañana afuera de General Motors, Silao, para llegar a Palacio y pedir los dejen trabajar.



*ENTRE DOS FUEGOS



El secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez, está bajo dos fuegos. Unos reclaman sus intereses afectados y otros la apertura del mercado a favor del usuario. Con la ley como está, poco puede hacer.

***UBER, PETICIONES



Entre las solicitudes que la comitiva de Uber quiere poner sobre la mesa del gobernador Miguel Márquez y su secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez, están el cese de los operativos para detener las unidades que prestan servicio sin permiso y devolver las detenidas sin infracción, abrir una nueva convocatoria de permisos y modificar la Ley de Movilidad para permitir la libre competencia.



*VERDES, LO CONTRARIO



La semana pasada los taxis verdes que en caravana se fueron de León hasta Palacio de Gobierno presentaron a las autoridades estatales una petición totalmente contraria a la de Uber, ellos quieren que el Instituto de Movilidad intensifique los operativos para detener las unidades que operan sin permiso. Y desde luego que tampoco están pensando en ampliar el número de permisos que hoy está cerrado.



*CANCHA DE JUEGO



Bajo la actual normativa, difícilmente Uber y cualquier otra plataforma podrá tener más cancha. En base a un estudio, cuyas justificaciones se desconocen, se decidió entregar mil 401 permisos y la convocatoria se cerró, de esos 214 son para unidades de Uber, pero aceptan circulan hasta ¡cuatro mil!



*ATADOS A LA LEY



Los taxis verdes están en lo suyo en la presión de que no operen quienes no tienen un permiso. El director de Movilidad, Juan Carlos Martínez, y el Secretario de Gobierno sólo pueden hacer lo que la ley mandata, así que continuarán con los operativos, pues no pueden, por decisión propia, dar vía libre.



*LIBRE COMPETENCIA



Los socios y conductores de Uber también tienen sus argumentos que son sólidos. Y en su favor está el acuerdo que tomó el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en junio de 2015, respecto a que la regulación de este tipo de servicios debe limitarse a tutelar objetivos públicos elementales como de seguridad y protección del usuario, pero no a limitar la libre competencia.



*DIPUTADOS, SÓLO VEN



Si el Estado aprieta a los “irregulares” amenaza la libre competencia, pero, si no hacen nada, les acusarán de omisión a la Ley. El conflicto ya escaló a las agresiones contra operarios Uber. Así que la Secretaría de Gobierno no puede entrar a la solución de fondo, eso toca al Congreso, cuya Comisión de Seguridad y Comunicaciones preside el leonés, Juan Carlos Muñoz, y ni pío dicen de esta “guerra”.

***JUEZ VALIENTE



La juez federal con sede en Irapuato, Karla Macías, es noticia por sus decisiones valientes. Hace un año atrajo los reflectores, al pedir buscar en las instalaciones de la Sedena a un reportado como desaparecido en Pénjamo, para aclarar si hubo responsabilidad de los militares. Ahora ordenó la reubicación de los menores que viven en la Ciudad de los Niños de Salamanca hasta no aclararse los presuntos abusos.



*SENTENCIA HISTÓRICA



En 2011, cuando era juez en Coatzacoalcos, determinó que no había elementos para suponer que un detector molecular era una evidencia para inculpar a un indígena oaxaqueño que fuera detenido por militares al viajar en un autobús porque el aparato lo acusaba de portar droga, y permaneció 8 meses en prisión. La joven juzgadora recurrió a la ciencia para argumentar en su sentencia que no era confiable.

***GERARDO VS. MÁRQUEZ



El senador Gerardo Sánchez es otro que se suma a pedir cuentas al Gobierno de Guanajuato por el incremento de los índices delictivos. Ayer presentó un punto de acuerdo, que se turnó a estudio, para exhortar “al análisis, reestructuración y el implemento de acciones para garantizar la seguridad”.



*ARTILLERÍA TRICOLOR



La propuesta la firmaron otros senadores y diputados federales del PRI, entre ellos la nueva delegada del Comité Nacional para Guanajuato, la chihuahuense Graciela Ortiz, y la secretaria de Atención para Estados de Oposición del CEN, Diva Gastélum. El razonamiento expuesto es que el incremento en delitos como los homicidios dolosos está relacionado con la deficiencia en las acciones de Gobierno.



*DELITOS A LA ALZA



Para darle soporte a su llamado retoman las cifras oficiales que registran de enero a mayo de este año un incremento del 43% en homicidios dolosos y un 31% en los culposos, respecto a igual lapso 2016. Agregaron el reciente caso de los dos policías ministeriales calcinados en Apaseo el Alto, y otros más.



*RINDAN CUENTAS



Los priístas quieren además un informe de la Procuraduría de Justicia del Estado sobre las carpetas de investigación iniciadas y el estado que guardan. Y que intervenga la Auditoría Superior de la Federación para revisar el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Veremos.

***ALE Y EL 19



La diputada federal del distrito 06 de León, Alejandra Gutiérrez, se reunió con su compañero Guadalupe Acosta, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, para empujar que ya se discuta la iniciativa que presentó la bancada del PAN Guanajuato de modificar el artículo 19 constitucional para otorgar prisión preventiva de oficio a los procesados por portar armas de fuego.



*PRIMERO UN FORO



La panista leonesa acordó con el perredista de Nayarit que habrán de convocar a un foro para escuchar a distintas voces y construir acuerdos para una reforma que los gobernadores reclaman de urgente. En esa Comisión, responsable de dictaminar la iniciativa, está como secretaria la priísta irapuatense Yulma Rocha, y como vocales la leonesa Bárbara Botello, y la panista salmantina Karina Padilla. A darle...