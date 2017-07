Suman talento en escena

Por primera vez los bailarines estelares de las compañías dancísticas más reconocidas del mundo se presentaron tierras leonesas para presentar la Gala de Ballet de Elisa Carrillo & Amigos.



El montaje que tuvo como marco el Teatro del Bicetenario encantó a los leoneses con la presentación de 14 números dancísticos a cargo de los artistas invitados.



El telón se levantó y en una pantalla al fondo del escenario se proyectó un video en el que la bailarina mexicana, Elisa Carrillo, introdujo al público al espectáculo y mencionó el honor que representa para ella el traer a los grandes talentos del mundo a México.



Iluminados por luces tenues, los danzantes Eugenia Obraztsova y Semyon Chudin, del Ballet Bolshoi, arribaron al escenario para así abrir la velada con la ejecucción de la pieza “Diamantes”, de la obra “Joyas” de Tchaikovsy.



Con un estilo más contemporáneo, la dupla del Staatsballet Berlin conformada por la mexicana y Mikhail Kniskin, demostraron su talento con la pieza “Jeune homme” y abrieron paso a una serie de fragmentos de “El Cascanueces”, que Ashely Bouder y Joseph Gatti ejecutaron con picardía.



La pareja del New York City Ballet cautivó a las leoneses quienes entre aplausos recibieron a los primeros bailarines del Estatal de Ucrania que, al son de la guitarra y la voz de Chavela Vargas, presentaron el número “Simple Things”.



Con una técnica impecable y elegante María Shirinkina y Vladimir Shklayarov, del Mariinsky, danzaron al son de la festiva y armoniosa música de Adolphe Adam, con fragmentos de “El Corsario”.



Rafaelle Queiroz y Zhi Le Xu, del Karlrushe ballet, hicieron eco a las “Voces de la Primavera”, de Johann Strauss II, cuyos delicados pasos lucieron entre pétalos arrojados por los mismos bailarines durante la presentación.



El toque sarcástico a la noche lo brindaron Elisa Carrillo y Mikhail Kaniskin con la coreografía “El sofá”, en la que entre discusiones de pareja dan rienda suelta a su pasión y se esconden detrás de un sofá.



Sin embargo Elisa fue reemplazada por Michael Banzhaf, que dio vida a un homosexual que intenta seducir a Mikhail.



Luego de un breve intermedio los bailarines continuaron la presentación con fragmentos de “Elegia” de Rchmaninoff, “La hija del Faraón” de Cesare Pugni, “Espartaco” de Aram Khachaturian, “Stars and Stripes” de John Philip Sousa y “Don Quijote” de Ludwig Minkus.



Vestido como Johann Sebastian Bach, Michael Banzahf arribó al escenario, apenas iluminado por un reflector, seguido de Elisa, quien llevó consigo un arco de chelo y lo entregó a su compañero.



Con su cuerpo la bailarina simuló los movimientos de las cuerdas del instrumento al son de las notas de la Suite No. 1 del compositor alemán.

