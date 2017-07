Era sacerdote padre de 134 por adopción ilegal

Los menores internos en la Ciudad de los Niños Salamanca fueron “adoptados” de forma irregular. Ninguna de las vías en que el sacerdote Pedro Gutiérrez los adoptó, obtuvo su custodia o los registró fue la correcta.

El director de la institución y la religiosa Hortensia obraron fuera de la ley, pues los padres de los menores acogidos entregaban la patria potestad “para siempre jamás”, a través de un convenio sin validez legal.

De acuerdo con el expediente de la sentencia emitida por la jueza federal, Karla Marcia Macías Lovea, el sacerdote se ostenta como padre de al menos 134 niños y niñas, a quienes registro de forma irregular con el aval de funcionarios de registro civil.

En el expediente del caso aparece un convenio a través del cual los padres cedían la patria potestad de su hijo, cuando esto es legalmente imposible; sin embargo, era requisito indispensable para que aceptaran a un menor en la Ciudad de los Niños.

“La Sra. entrega a la menor sin ninguna presión, y en mi plena voluntad, sin ninguna coacción, violencia, amenaza, dolo o mala fe; por lo contrario, se manifiesta que quiero hacer la entrega sobre la custodia y patria potestad para siempre jamás”, establece el acta de ingreso.

Las autoridaddes acudieron a asegurar las instalaciones de la casa hogar.

En el apartado de antecedentes se describe la razón por la que el menor está siendo “entregado”: “La menor no la respeta, es grosera, quiere que se le compre todo (...) manifiesta la señora vivir con su pareja, la cual es alcohólica y pelea mucho con él, y la menor se da cuenta; por eso pide ayuda para que la menor crezca”, redactó una mamá que entregó a su hija.

Adopciones y registros irregulares

Irma Lira Gutiérrez , coordinadora del área jurídica del Centro de Promoción de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (NIMA), señaló irregularidades en las supuestas adopciones pero además en el registro de los menores para obtener sus actas de nacimiento.

“No tiene validez (el acta ingreso), la patria potestad no es renunciable y ese documento ahí dice que renuncia, únicamente se pierde por resolución judicial, no es como decir 'yo ya no quiero tener a mi hijo, o quiero ceder el poder', así no funciona; la patria no se renuncia, salvo por resolución judicial”, explicó la abogada de NIMA.

En algunos casos, los menores no solo cambiaron de apellido si no hasta de nombre, según consta en testimonios del expediente.

La entrada de la Ciudad de los Niños, de Salamanca.

Por lo tanto, los menores nunca fueron legalmente adoptados y las actas de nacimiento entregadas por funcionarios del registro civil no tienen validez.

am publicó ayer que, tras un año de proceso, la jueza federal Karla Marcia Macías Lovea ordenó la reubicación de 134 niños y 80 jóvenes que vivían en la casa hogar La Ciudad de los Niños, de Salamanca, que dirigía el sacerdote Pedro Gutiérrez y de la que por más de nueve años se reportaron irregularidades.

El sacerdote no es el único culpable

Funcionarios del Registro Civil podrían ser acreedores a una responsabilidad penal, ya que los registros de los niños fueron realizados de forma fraudulenta, consideró la coordinadora jurídica de NIMA, Irma Lira Gutiérrez.

“Creemos que hubo irregularidades en la tramitación de las nuevas actas de nacimiento de los niños y niñas, que fueron más de 100; esto conlleva a que sus nuevas actas, es decir, el cambio de apellidos, como paterno y materno, se anula de manera absoluta por haberse realizado de una forma fraudulenta”, señaló la coordinadora.

En Guanajuato existen dos tipos de adopción: total y simple. En la primera, los apellidos del menor cambian a los de sus nuevos padres, pero sólo por la orden de Juez de Oralidad Familiar. En la segunda, no cambian los apellidos, pero el proceso de este tipo de adopción es largo y la orden final también debe emitirla un juez.

“(La adopción) no es como ir a comprar dulces, tienes que tramitar un certificado de idoneidad ante DIF estatal, ellos realizan cursos, talleres a quienes pretenden adoptar, entonces, con ese certificado, uno ya inicia un juicio de adopción, después de llevar a cabo varias pruebas, y viene una sentencia si te dan la adopción o no te la dan, pero en este caso no hay ningún antecedente de certificado de idoneidad a lo que lleva que esas actas son nulas”, detalló sobre el proceso Lira Gutiérrez.

Mayo Meza Trejo, coordinadora de prácticas en NIMA, señaló que el personal de registro civil tuvo que detectar el constante trámite que una sola persona (el sacerdote) realizaba con docenas de niños.

“En el proceso de adopción, a la familia la revisan, con cuántas personas viven; si él hubiera adoptado, no suena lógico que hayan revisado y se hubieran dado cuenta que en su familia hay decenas de niños.

"Si detectas que esto está sucediendo constantemente, tuvieron que dar cuenta a las autoridades”, opinó.

Cabe destacar que en el caso de las casas hogar existe una modalidad de custodia temporal en la que el padre de familia firma algún escrito por la estancia del menor, pero por ningún motivo pierde derecho a verlo y las visitas son regularmente en fines de semana, cuando el niño también puede regresar a casa con sus papás y volver luego a la casa hogar. Caso contrario a lo que sucedía en la Ciudad de los Niños, donde el reglamento interno señalaba sólo 20 minutos de visita.

am buscó una postura de la dirección de Registro Civil para que explicaran la razones por las que el sacerdote pudo registrar al menos 134 niños con sus apellidos, pero negaron cualquier información, bajo el argumento de estar revisando cada uno de los casos de los menores.

El DIF también acudió al lugar a dar seguimiento al caso.

Apoyan al padre Pedro

Guillermina Gutiérrez, la delegada de la comunidad de Cerro Blanco de Mancera, donde se encuentra la Ciudad de los Niños, dijo que, en su mayoría, los habitantes del rancho van a apoyar al padre Pedro Gutiérrez, en agradecimiento a las ayudas que él consiguió para las familias que ahí viven.

Gutiérrez opinó: “Lo que podemos decir es que la mayoría de quienes vivimos aquí, vamos a apoyar al padre Pedro Gutiérrez, como podamos y él lo necesite; nosotros estamos muy agradecidos con él, porque cuando no teníamos iglesia, nos abrió las puertas para escuchar misa en la Ciudad de los Niños.

“Han salido jóvenes que son profesionistas en la actualidad, el padre gestionó la pavimentación del camino a Salamanca, obras de drenaje y agua potable para nuestra comunidad y hasta el puente que pasa por el libramiento, donde muchas personas se mataron (antes) en accidentes; tenemos mucho que agradecerle al padre Pedro y tiene nuestro apoyo”, afirmó.

Exigen justicia

Diversas organizaciones se sumaron en la condena ante la situación que se ha revelado sobre la Ciudad de los niños, llamando a autoridades a investigar el caso y, de ser necesario, castigar a los responsables.

El Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas y Niños manifestó la necesidad de que autoridades y particulares involucradas se deslinden de responsabilidades.

De acuerdo con la Asamblea de las Naciones Unidas existen “Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños que establece cuáles deben ser las pautas estatales para los casos en los que la propia familia del niño no puede, ni siquiera con un apoyo apropiado, proveer al debido cuidado del niño, o cuando lo abandona o renuncia a su guarda”, informaron.

También el centro NIMA, solicitó que se deslinden las responsabilidades y se sancionen por la vía penal los delitos cometidos.

Pero, además, pidieron a instituciones federales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la PGR y a la Procuraduría Integral Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que atraigan el caso.

Asimismo la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) solicitó que la PGR atraiga las investigaciones por presuntos abusos físicos y sexuales en contra de los pequeños de la Ciudad de los Niños, de Salamanca.

“Ante la evidencia de inacción de las autoridades locales, hacemos un llamado a la PGR para atraer el caso y realizar las investigaciones conducentes para sancionar al sacerdote Pedro Gutiérrez y el personal cómplice de los abusos. Es un buen momento para que la jerarquía católica atienda el llamado del Papa Francisco, quien ha comprometido a la Iglesia para no tolerar más curas pederastas, por lo que exigimos lo entreguen a las autoridades competentes para que responda a las acusaciones y en su caso sea procesado penalmente”, resaltó la ONG.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) exigió este día al Gobierno de Guanajuato, a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Presidente Enrique Peña Nieto investigar los abusos al que fueron sometidos niños en un albergue católico en Salamanca, y castigar a los responsables.