Ofende a familia de José Alfredo la campaña del Verde

La familia del emblemático compositor y cantante guanajuatense, José Alfredo Jiménez Sandoval, está molesta con la campaña de espectaculares en que el Partido Verde Ecologista usa frases de sus canciones para señalar problemáticas del Estado como la inseguridad, violencia y contaminación.

“...Lo que nos ofende es que se use mal su música para darle un sentido que José Alfredo seguramente no estará de acuerdo. Él nunca jamás estaría de acuerdo en hablar de manera negativa de su Estado”, expresó en entrevista con am José Guillermo Azanza Liera, sobrino-nieto del artista y hoy director general de la Casa-Museo José Alfredo Jiménez, abierto al público en Dolores Hidalgo.

El PVEM en Guanajuato colocó espectaculares en municipios del corredor industrial con las leyendas: “Caminos de Guanajuato, que pasas por tantos pueblos. Inseguros y descuidados”; “En Guanajuato la vida no vale nada. 481 asesinatos en 2017”; “En León la vida no vale nada. 163 asesinatos en 2017”; “No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo. Y el aire contaminado”; y otro más que dice: “El cerro del Cubilete, consuelo de los que sufren. Por falta de trabajo”.

“Yo lamento mucho que el Verde se gaste su dinero en hacer una campaña negativa en lugar de contribuir a que las acciones de prevención sean más, para que los niños y jóvenes no anden en drogas; cuánto cuesta poner un espectacular de ese tipo y mal usarlo con algo que no contribuye, y como familia estamos lamentado mucho el hecho de que el Partido Verde haya hecho eso”, opinó.

José Guillermo Azanza lamentó que la familia no fue consultada por lo que “José Alfredo Jiménez Jr. ya está tomando las acciones legales pertinentes, a él le corresponde como albacea de los derechos”.

“José Alfredo le cantó con mucho orgullo a este Estado y lo puso en alto. El sentido de su canción fue un homenaje al estado de Guanajuato, es un ícono de México por eso, escribió Caminos de Guanajuato pero también el Corrido a Mazatlán, Virgencita de Zapopan, y muchas que enaltecen a México”, dijo.

Disculpa, pero es política

Daniel Olaf Gómez, secretario de Comunicación Social del PVEM Guanajuato, ofreció disculpas si a la familia no le agrada la campaña, pero puntualizó que el objetivo es señalar una realidad en la entidad.

“En lo que es a la familia, una disculpa si sienten que hay alguna agresión de algún tipo, pero manifestarles que lo que pretendimos fue usar frases del dominio popular; no queremos una confrontación con la familia, todo nuestro respeto por lo logrado por José Alfredo Jiménez.

“Y quien dice que se está denigrando, miente, lo que estamos haciendo es señalar una realidad en Guanajuato que no está siendo atendida, los números son fríos”, opinó.

Legalmente se consultó, dijo, y no hay lucro ni se utilizó una canción sólo frases de dominio popular.

La campaña consta de alrededor de 25 espectaculares que permanecerán exhibidos hasta agosto.