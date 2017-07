Un 'Salmantino Distinguido'

El Padre Pedro Gutiérrez Farías, director del albergue La Ciudad de los Niños, fue elegido en el año 2015 para ser el “Salmantino Distinguido ”, es un reconocimiento que cada año se le entrega a un salmantino que se destaca por su labor, ese año, cuando fue alcalde de Salamanca Justino Arriaga Rojas, se le entregó el premio el 9 de agosto de ese año.

Para los salmantinos esta no fue una sorpresa, ya que el Padre Pedro Gutiérrez es conocido desde hace años en el municipio por ser el fundador y director general de La Ciudad de los Niños, que alberga a unos 300 niños en todas sus casas de caridad.

El día que lo reconocieron como "Salmantino Distinguido", lo hicieron por llevar una vida de entrega y dedicación “es un ejemplo vivo de amor” comentaron durante la entrega del mayor galardón en Salamanca.

La Ciudad de los Niños alberga a menores huérfanos de todas las edades; desde niños que llegaron porque sus familiares dijeron que no pueden hacerse cargo de ellos, por ser de escasos recursos, hasta niños y niñas que desde bebés fueron abandonados en las puertas de este albergue ubicado en la comunidad de Mancera, en Salamanca.

Fue así que desde el 24 de septiembre de 1977, La Ciudad del Niño abrió sus puertas, y con apenas 13 niños, arrancó este proyecto, hasta este 2017 , que se tenían registros de que por esta casa han pasado aproximadamente más de mil 200 niños huérfanos.

En Salamanca es sabido que los menores de La Ciudad de los Niños asisten a escuelas públicas y privadas, a primarias, secundarias, a preparatorias y hasta la Universidad, el Padre Pedro Gutiérrez ha contado que muchos de los pequeños que pasan por este albergue se han convertido en padres de familia de bien y profesionistas destacados, mismos que no se olvidan de “sus hermanitos”, como se llaman todos en el albergue y regresan para apoyarlos económicamente.

La Ciudad de los Niños cuenta con aproximadamente 300 pequeños bajo los techos de sus diferentes edificios, como son los niños enfermos que se encuentran en la ciudad de Irapuato; la ciudad juvenil, donde hay jóvenes hasta los 18 años y más; los adolescentes, que se encuentran en Salamanca, los niños más pequeños, que están en Pedregal de San Juan; y también cuentan con niños en Moroleón y Morelia.

"Me interesa que los niños tengan principios que tengan valores y que vayan por el camino del bien. Lo que le paso a ellos, espero que no se los transmita a sus hijos, sino que se porten con toda dignidad para que su familia no tengan los mismos antecedentes”, platicó en el 2015 el Padre Pedro Gutiérrez durante un evento de fin de cursos de verano que hubo en La Ciudad de los Niños.

Reconoce la Diócesis su labor

La Diócesis de Irapuato reconoció la labor del padre Pedro Gutiérrez al frente de la Ciudad de los Niños para garantizar su desarrollo y bienestar.

“El Padre Pedro Gutiérrez Farías es sacerdote de la Diócesis de Irapuato, quien desde hace ya 40 años inició la obra de la Ciudad de los Niños, rescatando numerosas vidas del abandono. El P. Pedro tiene, desde hace años, un proyecto de formar una congregación religiosa, según las normas de la Iglesia, para la atención de los niños, adolescentes y jóvenes desprotegidos, la cual, hasta ahora tiene aprobación ad experimentum”, informó la Diócesis en un comunicado.

Este término es usado en la terminología jurídica-eclesiástica para indicar una aprobación limitada por ejemplo para una nueva ley, un nuevo ritual o una nueva congregación o comunidad.

En el documento se agrega que toca a las autoridades de justicia aclarar las denuncias de abusos en el albergue.

“La denuncia sobre supuestos maltratos y abusos a menores está en manos de la autoridad competente, y será quien determinará lo que proceda, en el ámbito civil... La Diócesis de Irapuato, en lo que le compete, ha estado colaborando con las autoridades para la aclaración de cualquier asunto en relación con ese albergue.

“Asimismo, ha estado al pendiente para conocer de primera mano la situación que guarda ese centro, y el asunto que ahora nos ocupa”, cita el comunicado.

En la Ciudad de los Niños los internos aprenden música, algunos incluso integran una banda.

Fox entre benefactores

Como gobernador del Estado y luego como presidente de la República, Vicente Fox fue uno de los benefactores de la Ciudad del Niño y colaboró para que se construyera la Ciudad Juvenil.

“Fue tan emotivo el recibimiento que dieron los niños al gobernador Vicente Fox que el mismo mandatario al caminar por el pasillo del comedor derramó discretamente unas lágrimas, luego conforme pasó el tiempo las visitas de Fox fueron más seguidas, incluso cuando fue Presidente de la República”, dijo Roberto, un ex colaborador de la casa hogar.

Con sus propios recursos económicos, agregó, Vicente Fox apoyó la compra de un terreno ubicado a un lado de la carretera Mancera-Los Prietos y luego la construcción de la Ciudad Juvenil.

El 19 de noviembre de 2016 Vicente Fox Quesada y su esposa Marta Sahagún cortaron el listón de la Casa y Albergue Juvenil, donde hay cupo para 80 jóvenes.

