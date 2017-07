Califican a México como el más peligroso para periodistas

México ya figura como el país más peligroso del mundo para los periodistas en la lista de la Campaña de Emblema de Prensa, una ONG basada en Ginebra y con estatuto consultivo de la ONU.

"Estamos alarmados por la situación de los periodistas en México, sobre todo porque es un país que no está en guerra", dijo Luisa Ballin, vicepresidenta de PEC (por sus siglas en inglés).

"Se debe hacer mucho más en la lucha contra la impunidad", remarcó.

De enero a junio de 2017, la PEC registra en México 9 periodistas asesinados. Le siguen Afganistán, con 7; Irak, con 6, Pakistán, con 5, Rusia, 3; Yemen, 3, y República Dominicana, Guatemala, India, Perú y Filipinas, con 1.

El año pasado, México figuraba en tercer lugar.

"En México no existe ningún mecanismo capaz de proteger a los trabajadores de los medios, quienes son atacados eficaz y deliberadamente por asesinos que tienen todos los medios y saben cómo matar a la gente'', sostuvo Ballin.

"Nos encontramos ante un flagelo en México", agregó la vicepresidenta de PEC, quien además destacó el peligro de las nuevas relevaciones sobre el espionaje realizado por el Gobierno contra comunicadores.

"Por desgracia, el Gobierno ha demostrado recientemente una falta de respeto a la labor de los periodistas, ya que el Gobierno utiliza herramientas desarrolladas en Israel para vigilar a algunos periodistas famosos", deploró.

Ballin pide tomar muy en serio las amenazas contra los periodistas, pues muchos de ellos piensan que es parte de la profesión; no son concientes del riesgo que conllevan, no las denuncian y no piden protección.

"La PEC condena enérgicamente los ataques a periodistas y exhorta a los gobiernos a que asuman su obligación de llevar ante la justicia a los autores de estos delitos", urgió la ONG.