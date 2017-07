“Fue feminicidio no homicidio simple”: Madre de Lesvy

Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín Osorio, denunció el juicio y las investigaciones que se realizan por la muerte de su hija, no son fundamentadas con una perspectiva de feminicidio, a pesar de que, consideró, todas las pruebas apunta a esto.



"No permiten que se investigue con perspectiva de género. Sabemos que por las estadísticas de los feminicidios, en su mayoría son por asfixia, por ahorcamiento como sucedió con Lesvy. Sabemos que los feminicidios se caracterizan por depositar el cuerpo en un lugar público, como sucedió con Lesvy. Sabemos que los feminicidas lastiman en el rostro a sus víctimas y eso sucedió también con mi hija", dijo.



En un mitin de estudiantes de la UNAM, la madre de Lesvy señaló como una injusticia que a Jorge Luis González Hernández, novio de su hija, le hayan otorgado varios abogados para su defensa, pese a que, dijo, ha mentido varias veces al juez.



"Hay que recalcar que el día de la segunda audiencia, Jorge Luis González tuvo tres defensores públicos, ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cuándo al fiscal le ha enviado más de dos personas para una persona y en este caso enviaron a tres? ¿Cuándo se había visto que un juez estuviera tan inclinado a una parte como en esta ocasión?



Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) manifestaron que las autoridades educativas no han brindado ningún tipo de ayuda a la defensa de los familiares de Lesvy Berlín Osorio, y que la máxima casa de estudios ha tenido una actitud de omisión frente a los casos de desaparición y asesinatos ocurridos en las instalaciones universitarias.



"La universidad ha mantenido una actitud de encubrimiento junto con las autoridades capitalinas y no ha brindado ningún tipo de ayudo a la defensa de las víctimas".

