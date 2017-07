Tomarán acciones legales por socavón

Sonia Mena, familiar de las dos personas que ayer cayeron en un socavón del Paso Express, afirmó que la familia emprenderá acciones legales contra las autoridades correspondientes por la muerte de su padre y hermano, ya que consideró es un acto de negligencia.



En una conferencia de prensa expresó que hoy sepultarán a sus familiares y adelantó "que mañana empezaremos a escuchar las voces que quieren resarcir un daño irreparable. Mañana escucharemos a las personas que quieran justificar la incapacidad y tapar sus irresponsabilidades".



Sonia estuvo acompañada por Sergio, patrón de los Mena en un negocio de embutidos y expresó, "que la armonía de esta familia fue cancelada por una negligencia y eso, las palabras y los términos legales no lo pueden tapar", acusó la hija de las víctimas.



Por su parte, Sergio consideró que la negligencia de las autoridades también se interpreta en la falta de capacidad para rescatar a las víctimas sepultadas en el socavón por lozas de concreto, piedras y tierra.



"Para mí que no hicieron lo suficiente o no supieron actuar rápido para salvar las vidas de Juan y su hijo". Además compartió que el proyecto inmediato de Juan padre era jubilarse lo más pronto posible para descansar después de tantos años de trabajo.

