Tenemos diseños increíbles para el muro, revela Trump

El Presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos explora diversos proyectos para un muro en la frontera con México, incluido uno que produzca energía solar, pero reconoció por primera vez que un requisito es este tenga rendijas para poder ver lo que pasa del lado mexicano.

"Hay una posibilidad de que hagamos un muro solar. Tenemos grandes compañías viendo eso. Miren, no hay un mejor lugar para lo solar que en la frontera con México, la frontera Sur. Hay una muy buena posibilidad de que hagamos un muro solar, que de hecho se vería bien", dijo Trump.

De acuerdo con extractos de una charla con reporteros a bordo del avión presidencial en camino a Francia el jueves, Trump sin embargo reconoció que el muro fronterizo podría no ser sólido totalmente -como lo prometió en su campaña presidencial- sino uno que tenga diversas rendijas.

"Una de las cosas con el muro es que se necesita que se transparente. Tiene uno que ver a través de este....Entonces podría ser un muro de acero con aberturas pero tiene que haber aberturas porque uno tiene que ver lo que hay del otro lado del muro", dijo Trump a los periodistas el miércoles.

"Y les doy un ejemplo: Tan horrible como suene, cuando ellos avientan grandes costales de drogas por encima y si tienes gente del otro lado del muro, pues no lo podrían ver. Te pegaría en la cabeza con 60 libras de eso y terminado... Pero tenemos diseños increíbles", agregó Trump en su charla.

Según el Departamento de Seguridad Interna, la Administración estudia en este momento diversos prototipos de muro presentados vía una licitación y será hasta septiembre cuando se den a conocer los ganadores; Trump repitió como desde la campaña que el muro no sería en toda la frontera.

"Recordemos esto, es una frontera de 2 mil millas, pero no se necesitan 2 mil millas porque hay barreras naturales... Hay algunas áreas que son muy lejanas donde realmente no tienes a gente cruzando. Entonces no se necesita eso. Pero necesitamos entre 700 y 900 millas (1,126.5 km y 1,450 km)", dijo Trump.

Los extractos de distintos aspectos de su plática con los reporteros que viajaron con él a Francia a bordo del avión presidencial -conocido como Air Force One- fueron liberados a petición misma del Presidente estadounidense.