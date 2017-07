¡Cuidado! Si usas estos productos para diabetes

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) suspendió un establecimiento que fabricaba productos que decían aliviar problemas de diabetes, digestivos, nerviosos, renales y hepáticos, entre otros.



Los productos pertenecen a la marca Proher Natura y/o Figuravit y se comercializaban como suplementos naturales por internet y a través de catálogos, alertó la dependencia en su página de internet.



Además, pidió a la población no usar esos productos ni los de la marca Demograss, los cuales se comercializan como auxiliares para bajar de peso, tonificar tejidos grasos o reforzar el sistema inmunológico.



Estos artículos se venden por varias plataformas de internet, desde Mercado libre y Kichink, hasta en Facebook y Twitter, aseguró.



La Cofepris emitió este jueves dos alertas sanitarias para advertir a la población sobre el riesgo a la salud de consumir esos productos que no cuentan con registro sanitario ni comprueban que son fabricados con calidad, seguridad y eficacia.



De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Salud, los productos que tengan indicaciones terapéuticas preventivas y rehabilitadoras requieren de un registro sanitario. Si no lo tienen y no son medicamentos, se consideran productos milagro.



La Comisión federal afirmó que continuará las acciones de vigilancia para evitar la venta de productos así, a través de la clausura de establecimientos que los distribuyan o comercialicen, asegurando los artículos ilegales e imponiendo multas, las cuales pueden ser superiores al millón de pesos por infringir la regulación sanitaria vigente.



Indicó que las empresas de paquetería y mensajería con servicios internacionales deben abstenerse de distribuir suplementos alimenticios que provengan del extranjero.



Para importar esos artículos requieren de un permiso de importación emitido por Cofepris o podrán ser sancionados con montos similares.

