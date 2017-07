Desairan subterráneo y no obtiene ganancias

Los resultados económicos del estacionamiento subterráneo del Parque Morelos no han sido los esperados a nueve meses de haberse abierto, aceptó la tesorera municipal, Lourdes Herrera.



El estacionamiento propiedad de la empresa ‘Mueve Tierra de Celaya’, fue abierto al público en octubre del año pasado.



En entrevista, la tesorera del municipio, Lourdes Herrera, afirmó que a la dependencia que encabeza el concesionario le ha cumplido.



“Tengo entendido que la empresa hizo una proyección financiera cuando se hizo el documento de concesión. Como toda empresa hace proyección financiera para ver el retorno de su inversión, pero esos datos los tiene la propia empresa.



“Pueden ser una serie de factores los que pudieran estar influyendo para que no se utilice en toda su capacidad el estacionamiento”, comentó.



La funcionaria informó que la Tesorería demanda requisitos con los que el estacionamiento debe cumplir, y hasta el momento lo ha hecho.



Entre ellos, estudio de riesgos, póliza de seguros, depósito de un fondo fijo por 300 mil pesos, entrega de una llave electrónica para consultar sus estados de cuenta, reportes de ingresos, inventario de bienes muebles, y depósito anual del 1 % de lo recaudado.



“Por parte de las obligaciones que quedaron plasmadas en el título de concesión, todo lo que la empresa tenía que cumplir aquí en la Tesorería se han estado cumpliendo”, expresó la tesorera.





Lo ven caro y lejano

Usuarios del estacionamiento subterráneo del Parque Morelos consideraron que es caro y su ubicación no siempre favorece.



Por ello, sostuvieron que solamente lo utilizan por necesidad, es decir, cuando van a las oficinas del gobierno municipal que se ubican a un lado o por algún evento en el mismo parque.



El espacio que comenzó a funcionar el año pasado, no satisface a todos los que lo usan.



“Fue un negocio para la gente del Ayuntamiento anterior, pero no ha sido un éxito porque nunca está en su capacidad total”, señaló Dolores Ortiz.



“Me acuerdo que había hecho como un negocio a largo plazo pero creo que a la gente no le conviene pagar 13 pesos y se va a otros”.



Eduardo Hernández sostuvo que solamente es común ver que se estacionan ahí quienes van a un sitio cercano, no así quien va por ejemplo a la zona del Jardín Principal.



“Si viene la gente aquí sólo hay pocas oficinas de gobierno, si acaso servirá para los eventos que se realizan en el Parque Morelos, pero yo no me estaciono aquí para irme caminando al jardín principal o al mercado, prefiero irme más hacia allá”, dijo.



El empleado de una empresa comentó que sólo se estacionó allí debido a que fue a realizar un trámite a Desarrollo Urbano.



“Generalmente tú buscas un estacionamiento cercano a donde te diriges, ahorita yo vine a Desarrollo Urbano, pero cuando vengo con mi familia, prefiero uno más hacia el Centro.



“A mí no se me hace muy caro, aunque hay más baratos, pero tal vez no esté muy bien ubicado”, expresó.