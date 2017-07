Habilitan paso en Glorieta Oriente

Las obras que se están realizando en la Glorieta de los Fundadores continúan y a pesar de que está en trabajo, se ha abierto el paso para que los automovilistas no tengan que ir hasta el retorno de la salida a Apaseo el Grande, en caso de ir hacia Liverpool.



En un recorrido que hizo am, se observó que a la altura de la Coca-Cola hay un letrero que indica que la obra está en proceso; avanzando, a la altura de la glorieta, en pura tierra está habilitado el paso, para que no se tenga que ir hasta el río Laja a retornar si va para Liverpool o la gasolinera.



De oriente a poniente están unos señalamientos y conos que marcan la división si van derecho o darán vuelta.



En la gasolinera y la Toyota están las excavadoras y para entrar a la tienda de conveniencia o a la misma gasolinera hay un letrero que indica por dónde ir.



En ciertas horas pico se ocasiona tráfico, por lo que se recomienda tomar las debidas precauciones y salir con anticipación para no llegar con retraso a sus destinos.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx