Le agradaría a Usabiaga ser ‘el gallo’ del PAN

El empresario Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, no descarta aceptar ser candidato para contender por la alcaldía de Celaya en las elecciones del 2018.





“Nunca hay que decir que no”, contestó el empresario cuándo se le cuestionó si descartaba o no la posibilidad de ser el candidato del PAN, aunque al principio se negó”, opinó.





“Me interesa mucho el desarrollo de la persona, creo que estamos en momento histórico en el que podemos realmente empezar a ser más competitivos, no debemos desperdiciarlo, pero no, realmente yo soy empresario, y siempre he participado en política empresarial; para lo que pueda servir, estaremos para apoyar a la ciudadanía”, dijo.





Sin embargo, indicó que primero habría qué analizar diversas circunstancias, como quiénes serán los candidatos a la Presidencia de la República y a la gubernatura del Estado.





“Tendríamos que ver todas las circunstancias... Quién va para la Presidencia de la República, se acaba de dar el anuncio que el Gobernador (Miguel Máquez) a lo mejor se avienta, creo que es una persona moral, excelente líder, tiene principios, tiene enfoque, carácter, creo que puede ser buen líder; Juan Carlos Romero Hicks también tiene aspiraciones, nos daría mucho gusto que algún guanajuatense pueda volver a llegar; y también ver en la gubernatura, quién se queda”, expresó.





Además dijo que para quienes llegan a ser alcaldes, el sacrificio es grande.





“No es fácil, por ejemplo Ismael (Pérez Ordaz) se le aprecia, Ramón (Lemus Muñoz Ledo) mismo, son empresarios que descuidan su negocio, descuidan su familia para un bienestar social, también hay un precio caro qué pagar por cuestión de familia, por cuestión de empresas, tendríamos que ver las situaciones”, indicó.