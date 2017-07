Queda atrapado... ¡en cajero automático!

Si sufres de claustrofobia, no querrás ni imaginar el quedarte encerrado... ¡en un cajero automático!



Esta extraña experiencia le ocurrió a un trabajador que acudió a una sucursal del Bank of America, en Texas, a arreglar una chapa de una habitación que conduce a la parte de atrás de un cajero automático.



El protagonista de esta historia, cuyo nombre no fue revelado, había olvidado su celular y la llave de la puerta en su automóvil, por lo que no podía avisar a nadie que había quedado encerrado.



Para salir, lo único que se le ocurrió fue escribir con un lápiz —el cual llevaba para realizar su trabajo— en el papel en donde se imprimen los recibos bancarios el siguiente mensaje:



"Por favor ayúdenme. Estoy encerrado acá y no tengo mi celular. Por favor llamen a mi jefe al (número de teléfono)".



Para agregar un poco más de excentricidad al caso, el trabajador pasó su mensaje por la ranura del cajero, en espera de que alguien lo tomara.



Debido a que, al parecer, algunos usuarios lo tomaron como una típica broma de televisión, el desconocido escribió varios mensajes hasta que alguien llamó a un policía pues escuchó ruidos al interior del cajero automático.



Tras esto, el trabajador fue liberado y, por unos minutos, se convirtió en celebridad de su comunidad.



Se desconoce cuanto tiempo estuvo encerrado.

