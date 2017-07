Carmen Salinas se mete y habla de Gerardo Ortiz y sus canciones

A Gerardo Ortiz ya no lo defiende ni Carmen Salinas.



La legisladora priista aceptó que el cantante regional no entendió la lección cuando atrajo las miradas por grabar un videoclip donde se le ve incendiando un auto con una mujer encerrada en la cajuela.



"Yo defendí a esta criatura cuando hizo una canción (Fuiste Mía), como estoy a favor de la igualdad de género en la Cámara, rechazamos esa canción, ese video que era desagradable, pero yo dije: 'no es culpa de él, es de quien lo produjo y quien lo dirigió'.





"Ahora él ya es indefendible porque si sigue cantando canciones que hacen apología del crimen y la gente que no es muy grata para la sociedad, pues ya es problema de él", afirmó la también diputada al referirse a la canción "El M", que acaba de lanzar Ortiz dedicado al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.



Además, el intérprete promocionó la portada de su nuevo disco, Comeré Callado Vol. 1, que algunos consideraron como burla hacia la obra "La Última Cena", de Leonardo Da Vinci.





"Le aconsejaría que reflexione y que antes de grabar una canción, si tiene un director artístico que le diga qué es lo que va a grabar, pues que aprenda a decir: 'no, yo no voy a grabar eso'.



"Dios que lo bendiga, él sabrá lo que tiene qué hacer", dijo Salinas.



La protagonista de la serie Nosotros Los Guapos amadrinó el jueves la presentación del reality Mamá en Gira, una Serie Adictiva, el cual se estrenará el lunes en el canal oficial de Youtube de la banda Adictiva.