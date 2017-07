El mexicano que 'conquistó' a Jennifer Lopez

Después que Marc Anthony los presentara, Khotan Fernández conquistó a Jennifer Lopez... en el video "Ni Tú Ni Yo".



El mexicano es el protagonista del más reciente clip de la cantante, a dueto con Gente de Zona, en el que él también quedó seducido por el talento y profesionalismo de J.Lo.





"Te das cuenta que es por algo que es tan exitosa. Siento que hay un gran profesionalismo, disposición y tiene un increíble equipo detrás.



"Es realmente fascinante, que está en la cúspide, y con tanta experiencia tiene una seguridad increíble en sí misma, un control de su cuerpo impresionante y es hipnotizante verla", contó el actor en entrevista telefónica desde Puerto Rico.





Fernández se declara admirador de la intérprete, pero al trabajar con ella comprobó todos sus encantos.



"Es realmente muy carismática y sumamente bella en persona. Uno la conoce, porque la has visto tanto en fotos, películas, te familiarizas y crees que la conoces, pero cuando la tienes en persona y encima con esos looks que sacó (te cautiva).



"A veces perdía la concentración. Estaba dentro del video, pero me quedaba viendo como espectador, así que fue muy chistoso", agregó.





Para hacer el video, grabado durante dos días en Islamorada, Florida, el mexicano fue contactado por el director Emil Nava.



En la historia, en la que también participa Marc Anthony (productor del nuevo disco en español de Lopez), el actor da vida a un fotógrafo y la cantante es su musa.



Y aunque por hacer el clip declinó una participación especial en la película White Rock Rick, protagonizada por Matthew McConaughey, no se arrepiente.





"Jennifer Lopez tiene muchos fans. Ella es una estrella tan grande aquí en Puerto Rico que ya todo el mundo había visto el video. Cuando llegué al hotel todo el mundo (me señalaba) diciendo: 'Es él'".



Fernández comenzó su carrera en México con actuaciones en telenovelas como Amor Gitano y Primer Amor a 1000 x Hora, y después realizó producciones para Telemundo, como Perro Amor y Una Maid in Manhattan.



Además, en 2012, estuvo en la serie Royal Pains y en los últimos años ha buscado integrarse de lleno al mercado estadounidense.



"Tengo casi tres años y medio que no hago un proyecto en español, pero ha sido una decisión mía de ponerle atención un poco más fuerte al mercado americano", dijo.



En 2016 grabó la serie Graves y recientemente estuvo en American Crime Story: Versace, junto a Ricky Martin, Penélope Cruz y Edgar Ramírez.



Actualmente está en Puerto Rico donde filmará por tres meses The Oath, emisión producida por el rapero 50 Cent que retrata las pandillas dentro de la policía.



"Es un personaje recurrente que tiene un marco importante dentro de esta serie. Ha sido un proceso difícil, tienes que darte a conocer en el mercado, es muy competitivo y me toca ir a castings y volver a estar peleando, pero estoy contento porque fue algo que siempre quise hacer", expresó.