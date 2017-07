La quinceañera más famosa de México quiere hacer esto con su fama

Tras ser objeto de infinidad de memes, Rubí Ibarra busca lanzarse como cantante, llenar auditorios y, con eso, mejorar la calidad de vida en su tierra natal: La Joya, San Luis Potosí.



De niña siempre soñó ser artista y ahora tiene la oportunidad, pues, al menos, ganó fama a raíz de que el video de la invitación a su fiesta de 15 años se hizo viral en redes sociales.





"Quisiera que mi fama durara mucho, me gustaría mucho ayudar a mis papás, a mi gente, porque donde vivo el agua no está bien, es sucia. Me gustaría poner bombas de agua, no sé, sueño con regresar a mi rancho, pero ayudando a mi gente", dijo, en entrevista.



Gracias al video en el cual su papá invitaba a todos a la fiesta, que suma millones de vistas, la joven ganó el premio Bomba Viral 2017 en los MTV MIAW.





"Ese video no lo hice con alguna intención, así se hacen los videos en mi rancho, invitando a la gente de los alrededores para que asista a una fiesta. Entonces alguien malo, que lo hizo para burlarse, lo compartió hasta que se hizo un escándalo y me sucedió esto".



La fama también le permitió viajar a Miami para asistir al Premio Lo Nuestro, donde conoció a varios de sus ídolos, como Thalía.





"Cuando estaba en mi rancho nunca salía a otras partes", señaló la originaria de La Joya, región con 143 habitantes, según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2010.



"Nunca había ido a Miami y me llevaron a ensayos de los artistas, entonces conocí a Thalía, a Jesse & Joy, a Reik, a la Banda MS... Conocí a muchos famosos, son muy lindas personas y creo que por eso están donde están".





Las críticas y las burlas no le quitan a Rubí lo bailado, pues su sueño de ser famosa y cantante se hizo realidad.



"Estoy tomando clases de canto y baile. Me gusta lo que es actuar, bailar, cantar, pero nunca imaginé estar aquí.



"Ya estamos ensayando canciones, grabándolas, se necesita tenerlo todo para el disco".





La quinceañera promueve el sencillo "No Quiero Nada", para el que grabó un videoclip en Acapulco que saldrá a finales de julio.