Muere miembro del elenco de The Walking Dead

El ensayo de una escena de acción de la serie The Walking Dead le causó la muerte a John Bernecker, un doble del programa de AMC, publicó el diario El País.

De acuerdo con reportes, John Bernecker, de 33 años, ensayaba una escena de acción cuando cayó desde una altura de 6 metros, lo que le causó lesiones graves, por lo que fue trasladado al Atlanta Medical Center.

En el informe forense del condado de Coweta, en Georgia, el hombre, quien estaba en cuidados intensivos, fue declarado muerto el pasado 12 julio.

Desde el momento del accidente, AMC, productora del show, informó que suspendieron las grabaciones de la octava temporada del programa.

"Nos entristece informar que John Bernecker, un talentoso doble de acción de The Walking Dead y muchos otros programas de televisión y películas, sufrió graves lesiones por un trágico accidente en el set", se lee en el comunicado que AMC difundió, el cual fue reproducido por medios como Hollywood Reporter.

"Lo trasladaron inmediatamente a un hospital de Atlanta y hemos suspendido temporalmente las grabaciones. John y su familia están en nuestros pensamientos y oraciones"

Además de The Walking Dead, trabajó como doble en 24: Legacy, Get Out, Rápidos y Furiosos 8 y Los Juegos del Hambre: Sinsajo Parte II.

Trabajo realizado por John Bernecker