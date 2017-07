“No quería ser la chica que sólo mostraba los senos”: Miley Cyrus

Miley Cyrus ha cambiado y ella lo reconoce en la revista Harper's Bazaar, de la cual será portada en agosto.

La actriz y cantante afirma que, aunque disfrutó su etapa rebelde, decidió no ser la chica que daba más de qué hablar.

"No quería llegar a las sesiones de fotos y ser la chica que enseñaba las tetas y sacaba la lengua".

Contó a la publicación que le agradó abanderar a las chicas de su edad para ser libres; sin embargo, llegó un momento en el que estaba incómoda porque sintió que su imagen era constantemente sexualizada, algo que corroboró en una gala del MET.

"Llevaban las tetas fuera, todo fuera, ¿qué hay de punk en eso ahora? Es más punk no hacerlo", opinó.

Aunque reconoce que su personalidad constantemente cambia, afirma que quiere ser ella misma y darle ese mensaje a la gente.

"Creo que le enseño a la gente que pueden ser ellos mismos. También pienso que en el transcurso de mi carrera me ha importado poco ser cool. Solo he querido ser yo misma. Sólo quiero que la gente vea que esta es quien soy ahora mismo. No quiero decir que nunca haya sido yo misma. Quien yo era en el último disco es quien realmente soy. Es solo que mi yo misma ha sido muchas personas diferentes porque cambio mucho", comentó.

"Estoy averiguando quién soy con tanta rapidez que es difícil mantener el ritmo conmigo misma. A la gente le dicen que es malo cambiar, pero se supone que tienes que cambiar todo el tiempo", dijo.

Muchos medios han relacionado el cambio de Miley Cyrus con Liam Hemsworth, con quien está comprometida.