Cortan mezquite de Gómez Morín

Sólo las raíces dejaron elementos de Bomberos de Irapuato de uno de los 7 mezquites que desde octubre del 2016 se encuentran protegidos por un Amparo logrado por un adolescente de 17 años, en el juicio de amparo 795/2016V.



Fue este miércoles 13 de julio por la noche, cuando los elementos de Bomberos acudieron a retirar el árbol, argumentando que se recibió un reporte por parte de Protección Civil porque el mezquite podría caerse en la vía pública, ya que se inclinó fuera del camellón donde estaba ubicado, sobre el carril de alta velocidad de la Avenida Gómez Morín.



El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, en entrevista luego de un evento de entrega de fertilizantes a agricultores, aseguró que todavía había riesgo en la zona con la presencia de los mezquites restantes, y culpó al grupo de ciudadanos que los protegen, entre ellos, algunas ecologistas, de los daños que pudieran presentar al no poder retirarlos debido al amparo que fue obtenido por un menor de edad.



“Lo que hicimos fue, ya caído el árbol, quitarlo para cualquier riesgo, pero también los otros árboles representan un riesgo latente, ojalá que los tribunales, que los interesados, o quienes están buscando fastidiar al Municipio, vean las posibles consecuencias de sus actos”, comentó el primer Edil de Irapuato.



AM acudió al lugar donde se encontraba el mezquite, sin encontrar más que la base del tronco y las raíces que se pueden ver ya fuera de la tierra, además de escombro que lo cubría, talado hasta la parte baja del tronco.



En redes sociales, personas de grupos como Agenda Ambiental Irapuato (AAI), cubrieron el acontecimiento y recordaron que justo este 13 de julio, Día del Árbol, este mezquite fue retirado.



Otros reportes atendidos de retiro de árboles, fueron publicados en las redes sociales de las dependencias involucradas, como Protección Civil, aunque no se dio cuenta de esta tala a la ciudadanía.



Además, el Presidente Municipal, aseguró en entrevista, que para evitar problemática con el Amparo que protege estos árboles, durante el retiro del mezquite que fue reportado ayer sobre la avenida Gómez Morín, se hizo ante la presencia de un notario para avalar las acciones.



“El árbol se acostó, ya estaba muy ladeado, y yo creo que por el reblandecimiento se cayó sobre una parte del carril, afortunadamente no había ninguna persona ahí, mandamos un notario público para que fuera a dar fe, (mandamos) a entrevistar a testigos de que haya sido por causa natural, pero ahí sigue el peligro y el riesgo”, explicó.



Ortiz Gutiérrez incluso llamó “pseudoecologistas” al grupo de ciudadanos que se han opuesto al retiro de estos 7 mezquites, motivo por el que se encuentran detenidas las obras en esta zona de la vialidad.



“Yo les refrendaría ahí a las “pseudoecologistas” (sic.) que ahí están los resultados de su negligencia, de su mal actuar en contra de los habitantes del Municipio, yo los hago responsables de cualquier daño a la vida que pueda darse por una negligencia de este tamaño, no hubo ayer una desgracia pero pudo haber sucedido, es una zona muy transitada”, finalizó.

