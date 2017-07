Es lluvia “bendición de Dios”

Las inundaciones en la comunidad rural Tejamanil que se registraron en los días pasados, fueron provocadas por un banco de materiales que ‘taponeó’ uno de los canales de desfogue, explicó el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez.



El primer edil señaló que estos “encharcamientos”, que incluso alcanzaron 2 metros de profundidad en algunas zonas de la comunidad rural, fueron controladas por elementos de Protección Civil, de Romita e Irapuato, así como de Bomberos, Obras Públicas y Servicios Públicos del Municipio.



Además el munícipe comentó que la lluvia es una bendición de Dios-



“Quisiera hacerles el hincapié para tener cuidado y estemos al pendiente, si bien la lluvia es una bendición de Dios, también en ocasiones se nos descontrola y podríamos tener algún tipo de contingencia, quiero pedirles que estén al pendiente, cualquier cosa que vean en su comunidad, inmediatamente nos la reporte”, solicitó.



La petición fue realizada por Ortiz Gutiérrez en la entrega de fertilizantes a agricultores de Irapuato, con una inversión de 5 millones de pesos, donde explicó que la contingencia no pasó a mayores.



Aunque calles, colonias y comunidades de Irapuato se han visto afectadas con las inundaciones, el alcalde dijo que la situación está controlada.



“Está controlada la situación y no pasó a mayores, no se nos inundó una sola casa pero si se encharcó, tuvimos un nivel de casi 2 metros en algunas zonas de sembradíos, debemos tener mucho cuidado”, comentó.



El alcalde agregó, en entrevista, que no se tienen más reportes de comunidades rurales afectadas ante las lluvias registradas durante esta semana en la ciudad y en la zona rural.

