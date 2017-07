Piden priistas padrón de beneficiarios sociales

Los regidores del PRI en Irapuato, Armando Uribe Valle y David Muñoz Torres, han pedido al director de Desarrollo Social y Humano, Martín López Ramírez, un padrón con nombre y domicilio de beneficiarios de programas sociales.



Así lo señaló el funcionario, luego de que el coordinador de la fracción priísta, Uribe Valle, lo acusó de hacerse promoción política mediante el trabajo de la dependencia, acusación que López Ramírez descartó.



“Ellos si quieren la información, para efectos de promoción política, nosotros no, nos han pedido varias veces el padrón de los beneficiarios, Uribe Valle directamente, David Muñoz, me lo pidieron por escrito”, señaló.



El director municipal de Desarrollo Social, agregó que en la última reunión donde presentó el informe trimestral de la dependencia, el coordinador de la fracción del PRI incluso aprobó y aplaudió la información presentada.



“Me dijo ‘maestro estuvo muy bien el informe, mi único comentario sería pedirle que me haga llegar el padrón de beneficiarios’, ahí mismo le aclaré y le dije que no es posible que le haga llegar el padrón, porque la Ley de Transparencia me lo prohíbe, los datos están protegidos, y como los quiere con domicilio, con monto, ¡menos!”, detalló.



López Ramírez indicó que el padrón de beneficiarios, los nombres, son públicos, pero que se arriesga a una demanda por parte de los ciudadanos si comparte datos personales.



“Inclusive le decía, que con una sola persona que se quejara porque le di la información, me van a demandar, al rato voy a tener 500 demandas, ¿quién me va a defender a mi?”, comentó el director de Desarrollo Social y Humano del Municipio.



El funcionario municipal dijo que por un lado entiende las acusaciones que hicieron los priistas de él, sobretodo con el proceso electoral de 2018 que está por iniciarse, pero señaló que los príistas aprovecharán para politizar todo el trabajo de la Administración Pública a cargo del alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez.

