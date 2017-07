¿Dejó solo la FMF a Juan Carlos Osorio?

Juan Carlos Osorio no dirigirá en la cancha ningún partido de la Copa Oro luego de que la FMF decidiera no apelar la sanción impuesta por la FIFA.

El técnico fue suspendido seis duelos de carácter oficial tras insultar y tener una actitud agresiva hacia los oficiales del partido por el tercer lugar de la Copa Confederaciones entre México y Portugal.

"La Federación Mexicana de Futbol informa que, después de haber recibido la documentación completa sobre los incidentes del partido México vs Portugal por el cuarto lugar de la Copa FIFA Confederaciones 2017 (sic) y haber llevado a cabo un análisis detenido de la situación se ha decidido no apelar la suspensión impuesta a Juan Carlos Osorio, Director Técnico de la Selección Nacional de México", informó el organismo en un comunicado.

No se ofrecieron detalles de los motivos por los cuales el organismo no defenderá al timonel.

El auxiliar Pompilio Páez continuará dirigiendo a la plantilla en lo que reste de la Copa Oro. De llegar a la Final, Osorio habrá cumplido su castigo porque, de lo contrario, tendrá que hacerlo en duelos de Eliminatoria Mundialista, la cual se reanuda en septiembre.