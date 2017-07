Explotan aficionados de León por fichaje de Honda

A principios de este año, el León, que es propiedad del hijo de Martínez, intentó fichar a los japoneses Shu Tanaka y Kaiki Tomita, pero no pudo registrarlos para sus filiales y los futbolistas se limitaron a entrenar en divisiones inferiores.

De inmediato, aficionados del León cuestionaron la contratación de Honda con Pachuca, pues los Esmeraldas, parte del mismo grupo empresarial, se limitaron a fichar elementos de bajo perfil e incluso sin costo, como el argentino Maxi Ceratto y el argentino Álvaro Ramos, quienes llegaron al equipo tras terminar sus respectivos contratos con Everton e Iquique. Otros elementos sin pago fueron el central Miguel Herrera y el volante Mauro Láinez, mientras que el lateral Iván Piris llegó a préstamo desde Monterrey.

Reacciones de la afición

“Por eso ya no vayan al estadio, para que le pongan valor a lo que están haciendo con León. Pachuca todo el poder y a León las sobras”.

Uli Escalera

“Es que papá Martínez no autoriza compras de calidad para el equipo León, a fin de cuentas también es dueño de la franquicia y como el no vive aquí...”.

Carmen Ramírez

“Y lo malo del Pachuca es que ni con refuerzos ni mucho dinero que le metan a su equipo tienen la calidad de afición como la de León”.

Ysabel Rangel

“Yo no sé por qué tanto drama. Mientras León pertenezca a Grupo Pachuca siempre será así, no es nada nuevo ya deberían saberlo. Aparte, no sé por qué el afán de querer refuerzos de “nombre”, otras veces vienen así y nomás pasan de noche”.

Gisela Mojica

“Una mala leche de grupo Pachuca, León sigue siendo un equipo de último plano para el grupo que lo maneja, no le interesa invertir en el León”.

Álvaro Jiménez