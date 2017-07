Guillermo Ochoa prefiere Europa que jugar en México

En su primera conferencia de prensa como portero del Lieja de la Liga, Guillermo Ochoa indicó que no le interesan las críticas y que prefirió seguir en Europa antes que volver a México.

"Nunca me he fijado en lo que diga la gente. La verdad siempre he buscado hacer mi carrera bajo mis deseos y mis decisiones, y estoy muy contento con la trayectoria que tengo en Europa.

"La gente en México cree que es fácil estar en Europa y no es así, menos como portero. Yo estoy contento que un equipo grande en Bélgica me permita seguir mi carrera en Europa y tener la posibilidad de poder pelear por algo", manifestó.



Ochoa contó que podría ganar más dinero en la Liga MX, pero que él desea jugar la Champions League.

"Pude haber regresado a México donde pude ganar más dinero, pero preferí el sueño que el dinero. Quiero jugar Champions League", mencionó.



Sobre su nuevo número, contó que el 1 y 13 ya estaban ocupados y que por respeto a los jugadores que los portan no los pidió, mientras que el 8 estaba disponible y le gustó el juego de palabras con su apellido.

"Estoy feliz de portar un número bonito", dijo.