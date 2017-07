Hacen favor a Tuzos con patrocinio

Si usted tiene problemas en el hígado, no quiere hacer corajes o comió aguacate, mejor no siga leyendo.

Hace unas semanas les adelanté que los Batarse retiraban su patrocinio al frente de la camiseta de la Fiera y que Cementos Fortaleza tomaría el sitio en el uniforme, pero lo que puede provocarle un gran coraje es saber porqué se dio el cambio, al menos en parte.

Resulta que los Tuzos debieron reducir anunciantes, pues así se los exige la FIFA para el Mundial de Clubes.

La solución fue rápida, aunque muy gandalla, pues le enviaron el anunciote de Cementos a su hermano León, donde no les quedó de otra que darles el mismo espacio que tenían en la camiseta de los Tuzos.

Así, los aficionados no sólo tienen que aguantarse con esa enorme marca en el frente, sino que además, es un encarguito de sus queridos parientes.