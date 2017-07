Luis Ángel Landín va por la Fiera

Dicen que Costa Rica es ‘Pura Vida’, y para el delantero mexicano Luis Ángel Landín, la frase encaja perfectamente, pues es en el futbol Tico donde ha vuelto a sonreír y a mostrar su mejor nivel.

La historia de un juvenil que rápidamente asciende a lo más alto y de pronto cae en un precipicio que parece no tener fin, es una de las más renuentes en el futbol mexicano, esa misma que sufrió Luis Ángel Landín y que como pocos, ha sabido sobrellevar para devolver el brillo a su carrera.

El canterano de Pachuca fue la sensación en el Clausura 2006, (debutó en el Apertura 2004), con apenas 21 años y respaldado de siete goles, lo pusieron como la joya de los Tuzos.

No pasó mucho tiempo para que emigrara primero a Morelia en 2007 y posteriormente al Cruz Azul en 2009. Con los celestes marcó un gol nominado al premio “Puskas”, al ‘inventar’ un remate de ‘escorpión’ que mandó a guardar a la portería.

Pero la estrella de Landín se apagó de forma inesperada.

“Hace años no quería saber nada, ya no disfrutaba jugar al futbol”, dijo Luis Ángel Landín, al recordar un poco de su pasado. “La exigencia de los medios en México es brava, por ser una liga competitiva, por que hay buenos sueldos. Cuando tienes 20 o 22 años, uno está chico y todas esas críticas te pesan, si no estás fuerte mentalmente, no lo sabes sobrellevar”.

Tras pasar por la MLS e incluso regresar a México a defender la camistea de equipos del Ascenso MX, Luis Ángel Landín decidió emigrar al futbol de Costa Rica y tras tener una gran temporada goleadora con el Pérez Zeledón, el Club Sport Herediano se fijó en él para reforzar la delantera.

“El futbol y la vida me han dado golpes que me han enseñado a valorar, no me arrepiento de nada de lo que he pasado, he estado arriba y abajo y nadie me puede venir a platicar nada”, asegura Luis Ángel, quien entrena con su nuevo equipo en la escuela Somnus, como parte de su pretemporada.

Ahora, sus energía se concentran de nuevo en mirar a lo más alto. “Uno mismo pone la vara alta. Herediano es el actual campeón y no podemos bajar de eso, tenemos que buscar un bicampeonato”, dice con seguridad el ariete mexicano. “Ahora, me tocó meter a mi 13 goles (el torneo pasado), entonces tengo que ir por 14 goles y que mis goles le ayuden al equipo”.

El futbol Tico representa más para Landín, de lo que muchos pueden imaginar, y cómo no, si tuvo que ser lejos de su patria donde se volvió a sentir querido.

“Costa Rica me devolvió el disfrutar del futbol nuevamente, porque yo hace años no quería saber nada, ya no disfrutaba jugar al futbol”, sentencia el futbolista de 31 años. “En Herediano me dieron confianza y me siento querido, me regresaron la sonrisa y las ganas de seguir jugando muchos años al futbol”.